Народные депутаты намерены внести изменения в закон о полном общем среднем школьном образовании. В них предлагается сохранить санаторные школы-интернаты.

Соответствующий проект зарегистрирован сегодня, 21 апреля, на сайте Верховной Рады.

Предлагаемые законопроектом изменения будут касаться недопущения закрытия и обеспечения возможности дальнейшего функционирования санаторных школ (санаторных школ-интернатов). Авторами документа значатся Александр Качура ("Слуга норода"), Лариса Билозир ("За майбутне") и Николай Кучер ("За майбутне").

Напомним, в законе о полном общем и среднем школьном образовании есть норма о том, что с 2020 года санаторные школы и санаторные школы-интернаты прекращают набор учеников в 1-9 классы.



Исходя из названия проекта, похоже, что эту норму хотят отменить и все-таки сохранить санаторные школы.

Ранее "Страна" писала о том, что старт ВНО-2020 из-за карантина могут отложить до конца августа. Также мы сообщали, что из-за карантина отменили госаттестацию для учеников 4 и 9 классов отменяется.