В Эстонии Зеленскому подарили велосипед. Фото: УП

В Офисе президента рассказали про 181 подарок, который глава государства Владимир Зеленский получил с момента своей инаугурации. В числе подаренных оказалось собрание сочинений Уильяма Шекспира от Секретной разведслужбы МИД Великобритании МИ-6 и велосипед от президента Эстонии, а китайский бизнесмен, основатель Alibaba Group Джек Ма подарил украинскому президенту фарфоровую статуэтку Покемон.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ Офиса президента.

"Треть подарков, около 60, он получил в 2019 от иностранных лидеров, делегаций и компаний. В день инаугурации Зеленского, 20 мая 2019 года, делегация США презентовала главе государства коробку сигар с орлом на крышке, президент Венгрии Янош Адер - статуэтку, делегация Казахстана - часы, а Румынии - подарочную ручку", - сообщили в Офисе президента.

От экс-председателя Евросовета Дональда Туска Владимир Зеленский получил галстук Hermes, от делегаций бизнесменов Китая - красную вазу с рисунком цветов, свиток с драконом и птицей и свиток с изображением моста. От посланника премьер-министра Японии - скатерть, от американских сенаторов - металлическую тарелку с символикой США, от президента Финляндии - вазу, от МИД Польши - запонки, а от МИД Швеции - дизайнерскую тарелку из металла.

Делегации Словакии, Израиля и Франции преподнесли тарелку из хрусталя, статуэтку и ручку.

"Во время визита в Турцию Зеленскому презентовали 10 подарков, среди которых галстук от президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сахарница, мешочек с горохом нут и семенами кориандра, о во время визита в Эстонию - пять, среди которых велосипед и маска для сна. В ходе визита в Литву Зеленский получил от президента Гитанаса Науседы галстук и брошку, в Латвию – запонки от спикера Сейма, в Польшу – графин и набор стаканов, а в Японию – часы на деревянной доске", - говорится в сообщении.

В Украине Владимир Зеленский получил банку с надписью "Слава Украине" и табличкой из тюрьмы от освобожденного из заключения в России режиссера Олега Сенцова, мягкую игрушку "Сова" от экс-председателя Харьковской ОГА Юлии Светличной. Во время рабочего визита Зеленского в Одессу ему презентовали кепку "гоцманка" и керамическую статуэтку "дельфин", на Чернобыльской атомной электростанции подарили дозиметр, а в ходе визита на восток Украины - деревянную табличку с надписью "Украина или смерть".

Помимо этого, в 2019 Зеленскому дарили Библии, иконы из бисера, вышиванку, его портрет, картину "Зе! Команда" и около сотни различных книг.

перечень подарков президента Владимира Зеленского

список подарков президента Зеленского

подарки Зеленского

подарки Зеленского

подарки Владимира Зеленского

Как сообщала "Страна", 21 апреля исполняется год избранию президентом Владимира Зеленского. Он одержал победу во втором туре президентских выборов. Счет был разгромным - 73% в пользу Зеленского. "Страна" подробно анализировала, чего ждали от нового президента и что в итоге получили.

Напомним, на корпоративе "слуг народа" год назад Зеленский плясал под "Видели ночь" и устроил разнос депутату.

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