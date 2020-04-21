В Офисе президента рассказали про 181 подарок, который глава государства Владимир Зеленский получил с момента своей инаугурации. В числе подаренных оказалось собрание сочинений Уильяма Шекспира от Секретной разведслужбы МИД Великобритании МИ-6 и велосипед от президента Эстонии, а китайский бизнесмен, основатель Alibaba Group Джек Ма подарил украинскому президенту фарфоровую статуэтку Покемон.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ Офиса президента.

"Треть подарков, около 60, он получил в 2019 от иностранных лидеров, делегаций и компаний. В день инаугурации Зеленского, 20 мая 2019 года, делегация США презентовала главе государства коробку сигар с орлом на крышке, президент Венгрии Янош Адер - статуэтку, делегация Казахстана - часы, а Румынии - подарочную ручку", - сообщили в Офисе президента.

От экс-председателя Евросовета Дональда Туска Владимир Зеленский получил галстук Hermes, от делегаций бизнесменов Китая - красную вазу с рисунком цветов, свиток с драконом и птицей и свиток с изображением моста. От посланника премьер-министра Японии - скатерть, от американских сенаторов - металлическую тарелку с символикой США, от президента Финляндии - вазу, от МИД Польши - запонки, а от МИД Швеции - дизайнерскую тарелку из металла.

Делегации Словакии, Израиля и Франции преподнесли тарелку из хрусталя, статуэтку и ручку.

"Во время визита в Турцию Зеленскому презентовали 10 подарков, среди которых галстук от президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сахарница, мешочек с горохом нут и семенами кориандра, о во время визита в Эстонию - пять, среди которых велосипед и маска для сна. В ходе визита в Литву Зеленский получил от президента Гитанаса Науседы галстук и брошку, в Латвию – запонки от спикера Сейма, в Польшу – графин и набор стаканов, а в Японию – часы на деревянной доске", - говорится в сообщении.

В Украине Владимир Зеленский получил банку с надписью "Слава Украине" и табличкой из тюрьмы от освобожденного из заключения в России режиссера Олега Сенцова, мягкую игрушку "Сова" от экс-председателя Харьковской ОГА Юлии Светличной. Во время рабочего визита Зеленского в Одессу ему презентовали кепку "гоцманка" и керамическую статуэтку "дельфин", на Чернобыльской атомной электростанции подарили дозиметр, а в ходе визита на восток Украины - деревянную табличку с надписью "Украина или смерть".

Помимо этого, в 2019 Зеленскому дарили Библии, иконы из бисера, вышиванку, его портрет, картину "Зе! Команда" и около сотни различных книг.

Как сообщала "Страна", 21 апреля исполняется год избранию президентом Владимира Зеленского. Он одержал победу во втором туре президентских выборов. Счет был разгромным - 73% в пользу Зеленского. "Страна" подробно анализировала, чего ждали от нового президента и что в итоге получили.

Напомним, на корпоративе "слуг народа" год назад Зеленский плясал под "Видели ночь" и устроил разнос депутату.