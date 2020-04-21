"Анти-корона-клуб". Австрия предложила открыть границы между странами, поборовшими коронавирус
Австрия предлагает создать открыть границы и восстановить авиасообщение между странами с эффективной стратегией противодействия коронавирусу.
С такой инициативой выступил канцлер Австрии Себастьян Курц, сообщает Spiegel.
По его словам, Чехия и Германия являются наиболее вероятными странами, с которым Австрия может в будущем открыть границу.
"Я ожидаю сценарий, при котором на международной арене друг другу будут открываться страны, победившие вирус и находящиеся на хорошем пути, то есть в которых наблюдаются очень низкие показатели заболеваемости", - сказал глава австрийского правительства.
По его словам, это будет как клуб, в котором можно состоять только если нет угрозы для здоровья, - цитирует Курца Spiegel
"Это, вероятно, путь, который может стать реальностью в Европе и за пределами Шенгенской зоны", - отметил он.
Напомним, Австрия планирует с 15 мая открыть рестораны и отправить в школы выпускников.
Также мы писали, что Чехия хочет закрыть свои границы еще на один год.