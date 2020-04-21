Австрия предлагает создать открыть границы и восстановить авиасообщение между странами с эффективной стратегией противодействия коронавирусу.

С такой инициативой выступил канцлер Австрии Себастьян Курц, сообщает Spiegel.

По его словам, Чехия и Германия являются наиболее вероятными странами, с которым Австрия может в будущем открыть границу.

"Я ожидаю сценарий, при котором на международной арене друг другу будут открываться страны, победившие вирус и находящиеся на хорошем пути, то есть в которых наблюдаются очень низкие показатели заболеваемости", - сказал глава австрийского правительства.

По его словам, это будет как клуб, в котором можно состоять только если нет угрозы для здоровья, - цитирует Курца Spiegel

"Это, вероятно, путь, который может стать реальностью в Европе и за пределами Шенгенской зоны", - отметил он.

Напомним, Австрия планирует с 15 мая открыть рестораны и отправить в школы выпускников.

Также мы писали, что Чехия хочет закрыть свои границы еще на один год.