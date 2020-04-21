Беспокоит безработица. К киевским психологам стали чаще обращаться мужчины с суицидальными настроениями
В Киеве на 20% выросло количество обращений к психологам со стороны мужчин с суицидальными настроениями. В основном их тревожит вынужденная безработица. Об этом сообщила заместитель главы КГГА Марина Хонда.
Уточняется, что звонки от мужчины поступают на горячую линию психологической поддержки Киевского горцентра работы с женщинами.
"Мужчины потеряли привычные роли, не имеют заработка, как следствие - возникают ссоры в семьях, образы, чувства и безысходности. Психологи сейчас имеют 1-2 телефонных звонка в день, которые касаются именно суицидальных намерений мужчин ", - отметила Марина Хонда.
По ее словам, за прошедшую неделю соцслужбы и полиция зафиксировали 451 обращения по поводу домашнего насилия.
Как уточнила чиновница, в условиях карантина горячая линия по противодействию насилию Киевского городского центра работы с женщинами работает в режиме с 9:00 до 00:00 и оказывает психологическую помощь всем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.
Также Марина Хонда добавила, что за первый квартал 2020 года в столице зафиксировали 5661 случай домашнего насилия. Больше всего обращений было от женщин - 4636. От мужчин и детей зафиксировано 1010 и 15 обращений соответственно. Еще дваджы обращались люди с инвалидностью.
В случае возникновения потребности в помощи киевляне могут обращаться в Службу психологической поддержки по телефону: 044 272-15-00 (с мобильного) или 15-00 (со стационарного телефона).
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