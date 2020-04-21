В Киеве на 20% выросло количество обращений к психологам со стороны мужчин с суицидальными настроениями. В основном их тревожит вынужденная безработица. Об этом сообщила заместитель главы КГГА Марина Хонда.

Уточняется, что звонки от мужчины поступают на горячую линию психологической поддержки Киевского горцентра работы с женщинами.

"Мужчины потеряли привычные роли, не имеют заработка, как следствие - возникают ссоры в семьях, образы, чувства и безысходности. Психологи сейчас имеют 1-2 телефонных звонка в день, которые касаются именно суицидальных намерений мужчин ", - отметила Марина Хонда.

По ее словам, за прошедшую неделю соцслужбы и полиция зафиксировали 451 обращения по поводу домашнего насилия.

Как уточнила чиновница, в условиях карантина горячая линия по противодействию насилию Киевского городского центра работы с женщинами работает в режиме с 9:00 до 00:00 и оказывает психологическую помощь всем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

Также Марина Хонда добавила, что за первый квартал 2020 года в столице зафиксировали 5661 случай домашнего насилия. Больше всего обращений было от женщин - 4636. От мужчин и детей зафиксировано 1010 и 15 обращений соответственно. Еще дваджы обращались люди с инвалидностью.

В случае возникновения потребности в помощи киевляне могут обращаться в Службу психологической поддержки по телефону: 044 272-15-00 (с мобильного) или 15-00 (со стационарного телефона).

Ранее "Страна" писала о том, что ученые назвали психологические причины нелюбви антипрививочников к вакцинации.

Также мы сообщали, что психологи рассказали, как пережить изоляцию из-за коронавируса.