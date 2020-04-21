Правительство Саудовской Аравии готово принять любые дополнительные меры в партнерстве с членами ОПЕК+ и другими производителями для стабилизации нефтяных цен, которые резко идут вниз.

Об этом говорится в сообщении правительства Эр-Рияда, размещенном Саудовским агентством новостей.

В сообщении после заседания говорится, что королевство стремится к достижению стабильности на нефтяном рынке и подтверждает договоренности с Россией по осуществлению целевых сокращений добычи нефти в течение последующих двух лет.

"Совет министров подтвердил стремление королевства к достижению стабильности на рынке и приверженность договоренности с Россией по осуществлению целевых сокращений в течение последующих двух лет и постоянному мониторингу рыночных условий, а также готовность принимать любые дополнительные меры в партнерстве с членами ОПЕК+ и другими производителями", - говорится в сообщении правительства страны.

Напомним, 20 апреля цена на нефть впервые в истории опустилась до отрицательных значений.

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о том, что Украина должна воспользоваться отрицательными ценами на нефть и по максимуму заполнить свои хранилища. Правда он добавил, что бесплатную нефть не стоит брать у России.