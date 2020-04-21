Нефтяной рынок продолжает лихорадить. После вчерашнего рекордного обвала до минусовых отметок нефть WTI вернулась в "положительный ценник", но тенденция уже задана — нефть продолжает дешеветь.

Так, к обеду 21 апреля нефть марки Brent (к которой привязан европейский рынок, откуда импортирует нефтепродукты Украина) на лондонской бирже ICE упала в цене до минимума с 2002 года — 18,4 доллара за баррель. Это минус 30%, по сравнению с началом торгов.

Июньские фьючерсы нефти марки WTI тоже подешевели на 17,13% - до 16,93 доллара за баррель.

То есть, шансы, что в массовую переработку пойдет если и не полностью бесплатная нефть или нефть с доплатой со стороны продавца, то, как минимум, очень дешевая нефть, с каждым днем становятся все более вероятными.

"Не исключено, что цена на реальную нефть будет в диапазоне 15-20 долларов за баррель", — считает аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

А некоторые переработчики вполне могут воспользоваться моментом и выхватить с рынка даже бесплатную нефть или сырье с доплатой.

Это значит, что через какое-то время ценовой обвал перекочует на рынок нефтепродуктов — сначала оптовый, а затем и розничный.

Украинские водители уже в предвкушении того счастливого момента, когда на АЗС будут заливать полные баки за просто так, еще и с бонусами. "Заправляешься бесплатно, плюс хот-дог в подарок", — шутят автолюбители в соцсетях.

Понятно, что такой сценарий выглядит фантастическим. Но, с учетом резкого падения цен на нефть, водители в теории могут рассчитывать хотя бы на снижение цен а заправках.

"Страна" разбиралась, сколько будет стоить бензин и дизель из "минусовой" нефти на украинских АЗС.

Бензин в минусе

Стоит отметить, что прецеденты "минусовых" цен на бензин уже есть, правда, не рознице, а в опте. Российское информагентство РБК сообщило, что нефтяные компании РФ начали продавать бензин в убыток.

Как отметил в комментариях РБК глава агентства "Аналитика товарных рынков" Михаил Турукалов, компании теряют около 2 300 рублей на тонну бензина АИ-92. За минувшую неделю цена этой марки на Санкт-Петербургской сырьевой бирже упала на 11 процентов (4 200 рублей), а 20 апреля АИ-92 продавали по 35 770 рублей за тонну. При этом издержки компаний, в которые входят акциз, выплаты в бюджет, НДС и пр. составляют больше 38 тысяч рублей.

В Украине нефтепродукты тоже дешевеют. По словам руководителя специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, за последний месяц на крупном опте цена просела на 30%. В рознице пока идет плавное снижение цен.

По данным главы консалтинговой компании "А-95" Сергея Куюна, за последний месяц ценники на бензин и дизель упали на 10%.

"До конца апреля ждем еще минус 2-3 гривны на литре", — сказал Куюн "Стране".

То есть, если сейчас литр бензина А-95 в среднем по стране стоит 23,77 гривен, а дизеля — 23,2 гривны, то к концу этого месяца они подешевеют до 20,2-20,8 гривен.

И это без учета "минусовой" нефти.

Нефтепродукты, которые получат из резко подешевевшей майской и июньской нефти, в розницу попадут лишь через несколько месяцев.

"Мы не заправляем авто ни фьючерсами, ни даже сырой нефтью. Она должна еще попасть на НПЗ, пройти переработку, а это достаточно длинная цепочка", — говорит Рябцев.

Только путь нефтепродуктов от границы до украинских АЗС занимает порядка 9-11 дней. Плюс — продавцам еще сначала нужно распродать более дорогие бензин и дизель, а уже тогда торговать дешевым товаром.

Вопрос в том — какими будут цены через 2-3 месяца. И сломает ли в этот раз уже традиционное для Украины правило: нефть дорожает — бензин дорожает, нефть дешевеет — бензин снова дорожает.

По данным Геннадия Рябцева, структура цены нефтепродуктов следующая: ориентировочно 30% — это, собственно, сама нефть. еще 15% — затраты НПЗ на переработку, транспорт и пр., 40% — налоги, 15% — затраты и прибыль АЗС.

То есть, даже если будет переработка полностью бесплатного бензина, бензин и дизель могли бы подешеветь всего на 30%, — говорит он.

Где взять бесплатную нефть

Но и такая скидка для украинских водителей недостижима. Шансы заполучить дармовую нефть у нас минимальны, так как сырой нефти Украина импортирует, мягко говоря, немного. "В прошлом году это было 800 тысяч тонн, тогда как нефти собственной добычи переработано 1,7 млн тонн", — отмечает Рябцев.

"Что касается Украины, то для нас, практически не импортирующих нефть в значительных объемах, это (обвал цен на нефть -Ред) песня "ни о чем", потому что цена на нефтепродукты в Украине зависит от уровня спотовых цен в Европе и курса НБУ. Плюс к этому, доля налогов в цене на бензин, к примеру, составляет 71%. Иными словами, если Беларусь от нас получает сегодня в среднем 200$/тн, то Украина в виде налогов - аж 436 $/тн. А, как известно, оплата всех налогов ложится на конечного потребителя. Так что, если бы нам кто-то даже "подарил" месячную норму потребления бензина, то из-за налогов, он бы все равно стоил бы на АЗС не ниже 12 грн/литр", — написал в Facebook экс-глава "Объединения операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук.

В теории можно было бы импортировать нефти больше. Тем более, что украинская нефть дорогая в себестоимости.

"У нас старые и сложные месторождения, там себестоимость порядка 50 долларов", — говорит Корольчук.

Компания "Укрнафта" (ее совладельцем является Игорь Коломойский) несколько месяцев вообще не продавала нефть собственной добычи, а на последних торгах получила за нее порядка 22 долларов за баррель.

"Сколько реально перерабатывается нефти на Кременчуцком НПЗ (его также контролируют структуры Коломойского - Ред.) никто точно не знает, так как компания не показывает эту статистику, как и экономику переработки. Поэтому о дешевых отечественных нефтепродуктах мы можем рассуждать чисто теоретически", — отмечает Рябцев.

Кроме того, "Укрнафта" еще в марте подняла вопрос о господдержке из-за снижения мировых цен на нефть. И обратилась к Кабмину с просьбой ввести "налоговые каникулы" для нефтедобывающих компаний, в частности, отменить ренту или снизить ее с 31% до 6%.

"Укртранснафта" уже начала закупку нефти для пополнения собственных резервов. Первый танкер с примерно 80–90 тысячами тонн нефти сорта Azeri Light сегодня на терминал компании в порту Южный. Сырье было закуплено 13 апреля, то есть, еще до рекордного обвала. Тем не менее, уже по более низким ценам, чем ранее. Всего компания может загрузить в свои резервуары более миллиона кубов нефти. То есть, не особо много.

Запастись огромными объемами дешевой нефти впрок, как предлагал топ-менеджер Нафтогаза Юрий Витренко, у нас вряд ли получится.

"Существующая сеть трубопроводов и резервуары "Укртранснефти" (около 1 млн.тн) - это часть технологического процесса для обеспечения беспрерывности транзита нефти через территорию Украины. Свободных емкостей для хранения (если бы кому-то вдруг и пришло в голову растаможить нефть в Украине для хранения) попросту не существует. Не существует также в Украине и никаких иных, сколь-нибудь значительных, емкостей хотя бы для создания стабилизационного фонда, а то, что еще осталось - принадлежит частным лицам", — отметил Косянчук.

Минимальный ценник — 13 гривен

То есть, удешевление бензина и дизеля до Украины докатится только тогда, когда упадут цены на импортные нефтепродукты. И если к тому времени не обвалится гривна.

"Если нефть будет стоить в диапазоне 15-20 долларов за баррель, а курс доллара останется стабильным, бензин и дизель на наших заправках могут упасть в цене еще на 1,5 гривны за литр и с среднем будут стоить 18-19 гривен. Но не исключено, что будут отдельные заправки, которые смогут продавать дешевле — по 13-14 гривен", — говорит Юрий Корольчук.

Вместе с тем, Сергей Куюн считает, что дешевле 20 гривен за литр авто топливо в обозримом будущем вряд ли будут продавать.

"Возможно, некоторым АЗС действительно выгоднее будет отправить работников в простой, чем торговать супер-дешевым топливом, они и так в убытках из-за резко снижения продаж", - допускает Юрий Корольчук.