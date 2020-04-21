Президент Владимир Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков обсудят факт невыполнения решения правительства о закрытии продовольственных рынков в Харькове и Одессе.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента во вторник, 21 апреля.

"Мы поднимем этот вопрос более серьезно с президентом и министром внутренних дел", - заявила глава ОП Андрей Ермак.

Как сообщается, на селекторном совещании Ермака с руководителями областных ОГА был затронут вопрос о временном закрытии продовольственных рынков, в частности в Одесской, Харьковской, Винницкой, Черниговской, Закарпатской областях.

Глава ОГА перечисленных областей отчитались, что по состоянию на утро вторника все продуктовые рынки в их регионах закрыты, однако в Харькове и Одессе они продолжают работать, ведь руководители указанных городов не приняли решение об их закрытии.

Напомним, 11 марта Всемирная организация охраны здоровья объявила эпидемию коронавируса пандемией. В связи с правительство Украины со следующего дня ввело карантин.

После этого мэр Харькова Геннадий Кернес принял решение закрыть театры и кинотеатры, цирк, развлекательные центры и игровые зоны в шоппинг-моллах, приостановить проведение спортивных мероприятий. Однако закрывать детские садики и школы не стал, аргументируя это тем, что в последнее время в школах снизился уровень заболеваний ОРВИ, а для родителей карантин "становится тяжелым испытанием".

Также Кернес противился закрытию метро в городе. Прокуратура Харьковской области открыла на чиновников горсовета уголовное производство по факту нарушения правил борьбы с эпидемиями (ч.1 ст. 325 УК Украины). 13 марта городские власти Харькова перевели школьников на дистанционный режим обучения.