В Беларуси с понедельника 20 апреля около трети учеников вернулись школы - учащимся разрешили не носить маски. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает ношение защитных масок в школах "несусветной глупостью", а принятие в школах такого решения - "самодеятельностью".

Об этом Лукашенко заявил в ходе рабочей поездки в Бобруйск, пишет его пресс-служба.

"Глупость несусветная. Нельзя детям эти маски надевать, особенно в школе. Такого требования не было. И если где-то это есть, те, кто это ввел, ответят", - сказал Лукашенко. По мнению президента, те, кто заставляет детей носить маски, пользоваться "горючими антисептиками на этаноле" и рассаживает по классу, просто занимаются "очковтирательством и показухой".

"Вы лучше окно откройте, проветрите, чтобы было свежо. Если там кто-то "упражняется", скорее всего, это самодеятельность. А за то, что министерство и губернаторы не проконтролировали этот вопрос, они ответят", - добавил он.

Напомним, в пятницу министерство образования приняло решение о возобновлении учебного процесса с 20 апреля. По данным ведомства, в школы после удлиненных каникул в первый день четвертой четверти вернулись около 30-40% учащихся. Всего в Беларуси почти 7 тысяч заболевших коронавирусом, 51 человек умер.

Как сообщала "Страна", ВОЗ настаивает на введении карантина в Беларуси из-за опасений распространения коронавируса.