Дональд Трамп планирует временно закрыть США для иммигрантов, которые приезжают сюда жить и работать. Это должно снизить конкуренцию с иностранными специалистами за рабочие места для американских граждан и способствовать восстановлению экономики после локдауна.

Об этом сообщает New York Times.

Ранее администрация Трампа оправдала немедленное закрытие страны от беженцев и иммигрантов без документов, сославшись на опасную эпидемиологическую ситуацию. Чем возмутила правозащитников, которые упрекнули Трампа и его советников в попытке использовать пандемию, чтобы ужесточить иммиграционные правила.

По мнению журналистов, новое распоряжение американского президента станет самой масштабной его попыткой оградить страну от остального мира. Как пишут в издании, официальный временный запрет на выдачу новых грин-карт и рабочих виз может быть подписан в ближайшие дни. По указу, процесс одобрения администрацией заявок иностранцев, желающих жить и работать в США, будет прекращён на неопределённый срок.

Запрет на въезд коснётся в том числе специалистов, которые уже много лет до этого получали рабочие визы в страну. Однако некоторых сотрудников из ряда критически важных отраслей всё же могут пустить в страну, говорится в сообщении.

О намерении подписать соответствующий указ президент США объявил в своём Твиттер-аккаунте в во вторник, 21 апреля.

"В свете нападения со стороны невидимого врага, а также необходимости защищать рабочие места наших великих американских граждан, я подпишу распоряжение о временном приостановлении иммиграции в Соединенные Штаты", - пишет Трамп.

Ранее мы писали, что президент США намерен отправить следователей в Китай в рамках расследования вспышки коронавируса.