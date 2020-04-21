Американская Академия офтальмологов (AAO) пополнила список симптомов коронавируса. К признакам болезни теперь также причисляют конъюнктивит, который наблюдается у 1-3% пациентов с COVID-19

Об этом сообщает издание "Новости Ю".

Как отмечается, решение офтальмологов базируется на результатах двух исследований, которые проводились в этом году. После изучения истории болезней пациентов в КНР ученые пришли к выводу, что у каждого 30-го из госпитализированных с коронавирусом развивался конъюнктивит. В секрете глаз этих людей обнаружили инфекцию. У пациентов появились зуд, жжение, покраснение органов зрения, светобоязнь и слезотечение.

Согласно новому исследованию, из 1099 пациентов китайских инфекционных отделений только у девяти был выявлен конъюнктивит. Таким образом, воспаление слизистой оболочки глаза причислили к списку симптомов коронавируса. Однако конъюнктивит называют нетипичным проявлением COVID-19, которое встречается достаточно редко.

К характерным признакам инфицирования относят: сухой кашель, лихорадку, одышку, физическую слабость. Кроме того, коронавирус поражает нервную систему, мышцы, приводит к появлению преждевременной усталости и головокружению. При заражении повреждаются стенки кровеносных сосудов, однако наибольшую опасность COVID-19 представляет для органов дыхания человека.

Напомним, ученые нашли сходство симптомов коронавируса с высотным синдромом.

Также мы писали, что врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом.