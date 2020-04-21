25 апреля в Беларуси проведут республиканский субботник. Несмотря на настойчивые рекомендации ВОЗ ввести в стране карантин из-за коронавируса, президент Александр Лукашенко не видит оснований для отмены субботника, пишет "Интерфакс-Беларусь".

По мнению президента, люди все равно работают в пятницу, и если они выйдут потрудиться еще и в субботу, то это ни на что не повлияет.

"Поэтому, когда я принимал это решение, я однозначно был за субботник. Тот, кто работает, - они отработают. Мы, чиновники, конечно, свою зарплату тоже перечислим в фонд субботника, потому что это святое дело", - сказал Лукашенко.

При этом президент Беларуси уточнил, что если ситуация с коронавирусом обострится и будут необходимы меры по изоляции людей, отмене массовых мероприятий, такие шаги обязательно будут предприняты, но пока в этом нет необходимости.

"Если все будет так, как сейчас, мы прорвемся", - сказал президент.

Сам Лукашенко планирует провести субботник в регионе, пострадавшем от аварии на Чернобыльской АЭС.

"Я в это время несколько дней буду жить на юге, и там мы что-нибудь подыщем. Какой-нибудь лес посадим", - добавил он.

Напомним, по данным на 20 апреля, в Беларуси выявлено почти 7 тысяч заболевших коронавирусом, 51 человек умер.

Также мы сообщали, что в открытые после карантина школы Беларуси вернулись около трети учеников.