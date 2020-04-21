В Чехии внедряют постепенный выход из карантина по коронавируса, который включает пять этапов. В понедельник, 20 апреля, в стране открыли продуктовые рынки, салоны по продаже автомобилей, ремесленные мастерские, разрешили тренировку профессиональным спортсменам (небольшими группами) и свадьбы до 10 лиц.

Это наименее рискованный первый этап, сказал заместитель министра здравоохранения Роман Примула чешскому изданию irozhlas.cz.

Второй этап смягчения ограничений начнется 7 мая, когда в Чехии разрешат заниматься неконтактными видами спорта (бег, теннис), а также откроют спортивные площадки. Третий этап начнется 11 мая, когда откроются магазины площадью до 1000 кв. м. , с тем же условием начнут работать автошколы, тренажерные залы и фитнес-центры без раздевалок.

Четвертый этап - 25 мая правительство Чехии разрешит открыть парикмахерские, солярии, массажные салоны, музеи, галереи и зоопарки. С 27 мая откроются небольшие магазины площадью до 200 кв м, если у них есть прямой доступ с улицы. Торговые центры на этом этапе будут закрыты.

Ожидается, что с 8 июня на последнем этапе плана будут открыты все торговые центры, рестораны, кафе, отели и театры, туристические маршруты. При этом ограничения на публичные мероприятия сохранятся, но уже для групп до 50 человек.

Напомним, в Чехия почти 7000 заболевших коронавирусом, 188 человек умерли. 23 марта в Чехии и Черногории подтвердили первые случаи смерти пациентов с коронавирусом.

Правительство Чехии приняло план ослабления карантина в пять этапов, начиная с 20 апреля. Пока это самые масштабные планы в Европе, где большинство стран планирует держать ограничения на массовые мероприятия как минимум до августа. При этом Чехия хочет закрыть свои границы еще на один год.