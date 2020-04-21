Правительство Словакии разработало четырехэтапный план по ослаблению карантинных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает словацкое издание SME.

План ослабление карантинных мероприятий должен быть утвержден во вторник 21 апреля, Центральным кризисным штабом Словакии.

Со среды начнут открываться все магазины и учреждения с торговой площадью до 300 квадратных метров. Планируют открыть рестораны и паб, рынки под открытым небом, автомобильные рынки и места для спортивных тренировок. Хостелы будут работать без ресторанов и только для длительного проживания, а не для отдыха.

Следующие этапы предусматривают открытие мест для краткосрочного проживания, туристических достопримечательностей на открытом воздухе, услуг такси, а также больших магазинов и библиотек, и, наконец, общественных и культурных мероприятий.

Эти этапы могут быть введены с недельными интервалами, но также и позже.

Меры гигиены, такие как ношение масок, дистанцирование, дезинфекция рук и ограниченное количество людей в магазинах, остаются в силе.

Напомним, ранее правительство Чехии назвало даты пяти этапов снятия карантинных ограничений в стране.

Также мы писали, что Австрия планирует с 15 мая открыть рестораны и отправить в школы выпускников.