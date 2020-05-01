Май - важный месяц в году посевных работ. В последний месяц весны принято высаживать те культуры, которые не успели в апреле. Дополнительно люди ездят на дачу, удобряют свои земельные участки, приводят в порядок сад - кустарники, деревья, цветочные клумбы.

Нередко огородники и садоводы сверяют часы с лунным посевным календарем. Еще наши предки верили, что если высадить растение в неблагоприятный для этого день, то оно будет плохо расти или погибнет, и наоборот.

Отдельно мы уже опубликовали Лунный календарь и расписание магнитных бурь на май 2020. А сейчас предлагаем вниманию читателей посевной календарь. В нем приведено расписание по дням: когда лучше высаживать рассаду, поливать и подкармливать, обрезать, закладывать компост, рыхлить, окучивать. Все полезные астрологические советы для огородников и садоводов читайте ниже.