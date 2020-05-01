Работы в саду. Фото с сайта homester.com.ua
Работы в саду. Фото с сайта homester.com.ua

Май - важный месяц в году посевных работ. В последний месяц весны принято высаживать те культуры, которые не успели в апреле. Дополнительно люди ездят на дачу, удобряют свои земельные участки, приводят в порядок сад - кустарники, деревья, цветочные клумбы. 

Нередко огородники и садоводы сверяют часы с лунным посевным календарем. Еще наши предки верили, что если высадить растение в неблагоприятный для этого день, то оно будет плохо расти или погибнет, и наоборот. 

Отдельно мы уже опубликовали Лунный календарь и расписание магнитных бурь на май 2020. А сейчас предлагаем вниманию читателей посевной календарь. В нем приведено расписание по дням: когда лучше высаживать рассаду, поливать и подкармливать, обрезать, закладывать компост, рыхлить, окучивать. Все полезные астрологические советы для огородников и садоводов читайте ниже. 

лунный посевной календарь май 2020

посевной календарь май 2020

лунный посевной календарь на май 2020

посевной календарь на май 2020

календарь огородника май 2020

календарь садовода май 2020

календарь огородника и садовода май 2020

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