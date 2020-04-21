В общежитии Вишневое в Киевской области, где зафиксировали вспушку коронавируса, выявили уже 37 зараженных Covid-19, в том числе у детей. Двое человек умерли.

Об этом сообщил врио главы Киевской ОГА Василий Володин во время брифинга во вторник, 21 апреля.

По его словам, общежитие находится в частной собственности. По предварительным данным, там проживает более 300 человек. Точное количество жителей уточняется.

Сейчас всем жильцам медики делают ПЦР-тесты. В общежитии введен режим особого передвижения. Кроме того, местные власти организовали доставку жильцам лекарств, продуктов питания и средств личной гигиены.

Также, по словам Володина, в Киево-Святошинской районной больнице уже дополнительно освободили отделение на 65 мест для приема больных коронавирусом из этого общежития.

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Как рассказала "Стране" работница общежития, которую также вызвали для прохождения теста, в начале апреля от коронавируса скончалась одна из жительниц общежития. При этом после этого другие жители дома не соблюдали карантинные меры и свободно ходили в город и привозили друзей.

Как сообщалось, сейчас около общежития находятся сотрудники правоохранительных органов, а также врачи, которые берут анализы у жителей дома.

Напомним, в понедельник в Киеве от коронавируса умерли 4 человека. Всего в городе выявили 892 случая заражения.

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