Экс-генпрокурор Виктор Шокин в интервью Дмитрию Гордону заявил, что выводы следствия о Майдане могут потрясти общество.

Как рассказал Шокин, до того, как он стал генпрокурором, он не имел никакого отношения к делам Майдана, поскольку это не было его направлением. После назначения, по его словам, первое, что он сделал - вызвал прокурора Сергея Горбатюка и спросил, сколько есть уголовных дел, которые касаются Майдана. Тот ответил, что не знает.

"И я сел и написал реестр уголовных дел по Майдану, где были внесены все дела без исключения. И в течение двух-трех недель по всей Украине мне слили все дела по Майдану, собрал прокуроров всех областей" - рассказал экс-генпрокурор.

По его словам, Горбатюк собирался "сидеть на этих делах лет десять" и быть начальником созданного под это управления, а он хотел их закончить к концу 2015- средине 2016 года. Но проблемой стала "возня так называемых активистов" и политические мотивы. Из-за них расследовать дела до конца не удалось.

Что касается того, что происходило на Майдане, Шокин сказал, что нужно дождаться окончания расследования, но для себя лично выводы он сделал и они тяжелые и могут потрясти общество, когда о них узнают.

На вопрос, насколько достоверны материалы, обнародованные Андреем Портновым и Еленой Лукаш о том, что к расстрелам на Майдане причастен экс-нардеп Владимир Парасюк и его отец, Виктор Шокин прямо отвечать не стал, но отметил, что очень многое из озвученного совпадает с его ощущениями. При этом Шкоин добавил по Парасюку "мы не знаем кто за ним стоял, какие планы были и какие ниточки подерганы".

Ранее "Страна" публиковала пофамильный список 34 членов "группы Парасюка".

А также, что подозреваемый по делу о расстрелах на Майдане заявил на допросе в ГПУ, что огонь по силовикам 20 февраля вели Бубенчик и отец Парасюка.