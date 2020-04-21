Австрия готовится с 15 мая еще больше ослабить карантинные меры, введенные в стране из-за эпидемии коронавируса. В частности, в середине последнего весеннего месяца правительство позволит вновь открыть рестораны и возобновить религиозные службы. Также должны возобновиться школьные занятия для выпускников.

Об этом на пресс-конференции заявил канцлер Себастьян Курц, сообщает Reuters.

По словам Курца, школы для остальных учеников будут открываться поэтапно, начиная с 15 мая.

Напомним, 14 апреля Австрия первой в Европе начала смягчать карантин. После месячного простоя открылись тысячи магазинов, а также хозяйственные и садовые супермаркеты.

Также мы сообщали, что Нидерланды возобновили авиасообщение с Испанией, Италией и Австрией.