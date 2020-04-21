За время карантина 62% ресторанов прекратили свою работу, а с каждой неделей процент работающих компаний уменьшается.

Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные компании по автоматизации ресторанов Poster.

Продажи в общепита сократились в три раза. "Общий оборот клиентов Poster составлял 230 млн грн в карантин, теперь он составляет лишь 63 млн грн", - говорится в сообщении.

Напомним, доход украинских ресторанов всего за неделю рухнул на 73%, а Британия закрыла все пабы, рестораны и спортзалы из-за Covid-19.

Несмотря на многочисленные ограничения, статистика МОЗ говорит о росте заболевших коронавирусом - в Киеве выявили 892 случая заражения. За сутки количество зараженных Covid-19 выросло на 42 человека. Из них - 4 медика. Госпитализированы в больницу 13 пациентов, остальные находятся на самоизоляции.

Как сообщала "Страна", украинские рестораторы просят разрешить им открыть летние террасы.