В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) будут обжаловать в Апелляционной палате решение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) об отказе применения меры пресечения для экс-нардепа Максима Микитася, который подозревается в завладении квартирами Нацгвардии, в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Об этом говорится в сообщении САП в Facebook.

"3 апреля по решению следственного судьи ВАКС было частично удовлетворено ходатайство прокурора САП и в связи с нарушением процессуальных обязанностей экс-нардепом в доход государства взыскано 80 млн грн. В то же время следственный судья постановил применить к подозреваемому новую меру пресечения - в виде залога в размере 100 млн грн с возложением соответствующих обязанностей», - говорится в сообщении.

Также в САП напомнили, что по решению суда подозреваемый в течение пяти дней обязан внести всю сумму залога, но решение суда выполнено не было.

"Учитывая это, прокурор САП обратился в суд с требованием применить к подозреваемому более строгую меру пресечения. На заседании 20 апреля следственный судья ВАКС отказала прокурору САП в удовлетворении ходатайства. Категорически не соглашаясь с таким решением суда, прокурор обжалует его в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда",- подчеркивается в сообщении прокуратуры.

По информации САП, апелляционная жалоба будет подана в ближайшее время, о дате ее рассмотрения будет сообщено дополнительно.

Как сообщалось, 3 апреля ВАКС взыскал в доход государства 80 млн грн залога Микитася и увеличил ему размер залога как альтернативы аресту до 100 млн грн.

Позднее, 16 апреля, ВАКС отложил рассмотрение апелляционных жалоб в деле бывшего народного депутата на решение об увеличении залога до 100 млн грн, до 29 апреля.

Напомним, Микитась был задержан по подозрению в присвоении имущества в октябре 2019 года после того, как стало известно, что "Укрбуд", которым он руководил, заключил договор с Нацгвардией, по условиям которого стороны должны были построить жилой комплекс, а часть квартир и паркомест отдать в Нацгвардию.

Также мы писали, что в феврале ВАКС продлил на 2 месяца срок ношения электронного браслета экс-главе "Укрбуда" Микитасю.