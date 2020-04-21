В Украине накануне правительственного решения о продлении и выборочном смягчении карантинных мер рестораторы попросили разрешить им открыть летние террасы.

Об этом написал совладельцем сети Tarantino family Дмитрий Федотенков на своей странице в Facebook.

"Мы с коллегами-рестораторами, которые обеспечивали тысячи рабочих мест, написали публичное обращение к Кабмину. Завтра правительство официально продлит карантин до 13 мая и введет ряд смягчающих мер. Мы бы очень хотели оказаться в этом списке. И у нас есть дельное предложение, как это сделать, чтобы все были здоровы и минимум 80 тысяч человек отправились на работу. Чтобы не пришлось наши рестораны делать продовольственными лавками по продаже костюмов био-защиты и Обуховской бумаги с доставкой за поворотом", - написал Федотенков.

К общему списку смягчительных мер Кабмина рестораторы предлагают добавить ещё одну опцию - ресторанный бизнес. "В крупных городах есть системные рестораны с большими и просторными летними площадками, имеющими спрос у граждан в теплую погоду. Контролируемая территория, где администрация способна организовать и обеспечить соблюдение всех ограничительных норм - маски, контроль на входе, дезинфекция, дистанция между посадочными местами по 1,5 - 2 метра, жесткая санитария внутри объекта, штрафы за нарушения. Подчеркнем - речь идёт исключительно об открытых летних площадках", - написал Федотенков.

Он предложил сделать предварительную резервацию столов на открытых террасах и возможность дозировать количество гостей.

Ранее Минздрав попросили не открывать украинские музеи до конца карантина.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский просит премьер-министра Дениса Шмыгаля предоставить план выхода из карантина, чтобы люди знали, когда заработают парикмахерские.

Между тем на утро 21 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 6 125 человек.