В Ивано-Франковкой области коронавирус подтвердили у шести священников.

Об этом со ссылкой на исполняющего обязанности председателя областной государственной администрации Виталия Федорива сообщает ТСН.

По словам Федорива, в городах Калуш и Ивано-Франковске заболело по двое священников, в Коломыйском и Богородчанском районах - по одному. Еще один больной ожидает результатов анализа. У всех шести священников диагноз подтвержден ПЦР-тестами.

Кроме того, результаты анализа священника из областного центра, который лечился с двусторонней пневмонией и умер, направлены на ПЦР-тест в лаборатории Министерства здравоохранения в Киев.

В Ивано-Франковской области лабораторно подтвердили 556 случаев заболевания, из них 44 – за минувшие сутки. Выздоровели в области 27 ранее заболевших.

Напомним, в Украине по данным на 21 апреля, зафиксировано 6 125 случаев заболевания Covid-19. Из них за минувшие сутки заболели 415 человек.