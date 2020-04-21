В сети появилось видео, на котором с высоты птичьего полета запечатлены последствия пожаров в Чернобыльской зоне. В ролик попали кадры с уничтоженными селами и сгоревшими деревьями.

Видео опубликовано на странице "Dronarium Украина" в Facebook.

Уточняется, что съемка велась на границе с Зоной отчуждения по реке Уж, в пгт Полесское, полностью уничтоженном селе Магдин, полусгоревшем селе Личманы. На кадрах запечатлено, что происходит в в Овручском районе Житомирской области, на границе с Беларусью.

"80 секунд грустного видео, которое мы сняли за несколько дней, с помощью дрона. Не хочется ничего комментировать, просто взгляните... Покажите обязательно тем, кто до сих пор сжигает траву, считая это нормальным", - сказано в сообщении.

Напомним, по данным ГСЧС, во вторник, 21 апреля, ситуация с пожарами в зоне ЧАЭС и Житомирской области нормализуется.