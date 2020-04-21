Мэрия Кременчуга Полтавской области обвинила руководство местной Центральной районной больницы в сокрытии сведения об инфицированных коронавирусом пациентах и медработниках. Ранее в медучреждении была зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом сообщается на сайте Кременчугского горсовета.

Как сообщили в горсовете, в Кременчуге зарегистрировано 48 случаев заболевания коронавирусом. Отмечается, что такая высокая цифра связана со вспышкой коронавирусной инфекции в ЦРБ Кременчугского района, расположенной на территории Кременчуга.

"К сожалению, руководство Центральной районной больницы не идет на сотрудничество ни с городскими властями, ни с лабораторным центром, не сообщает данные о выявленных больных среди пациентов и работников лечебного учреждения", - говорится в сообщении.

Чтобы избежать распространения коронавируса, мэр Кременчуга Виталий Малецкий обратился к жителям города, лечившимся в Центральной районной больнице или посещавшим больных, у которых был контакт с пациентами и медицинскими работниками ЦРБ в период с начала апреля 2020 года, чтобы они сообщили об этом своему семейному врачу или на горячую телефонную линию 1563. Это позволит им, прежде всего, позаботиться о своем здоровье и здоровье своих родных и близких, подчеркнули в горсовете.

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