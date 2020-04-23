Гороскоп на 23 апреля 2020
Гороскоп на 23 апреля 2020

На среду приходится новолуние. На первый план могут выйти финансовые проблемы, решить которые быстро не удастся. Скорректировать их можно, проявив практичность, наблюдательность, спокойствие и отказавшись от излишеств. Также сегодня вы можете столкнуться с неконструктивной критикой. Общения с такими людьми лучше избегать.

Предлагаем гороскоп на 23 апреля для всех знаков Зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

Есть риск, что сегодня вы будете склонны переоценивать себя. Постарайтесь адекватно оценивать свои силы и по возможности удержитесь от обещаний. День также будет наполнен домашними хлопотами и общением с родными.

Телец (21.04 - 20.05) 

Результативность сегодняшнего дня значительно возрастет, если вы привлечете союзников и партнеров. В одиночку вряд ли удастся добиться многого. Если вам некого приобщить к выполнению поставленных задач, постарайтесь хотя бы прибегнуть к советам компетентных людей, которым вы доверяете.

Близнецы (21.05 - 21.06)

У Близнецов сегодня плодотворный, положительный день, наполненный интересными занятиями. В голову могут прийти удачные идеи, которые можно будет воплотить в жизнь. Хорошо, если вы поделитесь ними с теми, кто может помочь их реализовать.

Рак (22.06 - 22.07)

В начале дня обстановка может наэлектризоваться и провоцировать конфликты с окружающими. Но если вы проявите выдержку и спокойствие, то во второй половине дня буря успокоится, и вы сможете получить выгоды от общения, например, вам поступит предложение по работе или с вами поделятся полезной информацией.

Лев (23.07 - 23.08)

День подходит, чтобы взяться за сложные дела, которые вы давно откладывали. Также это благоприятный период для начала изучения чего-то нового и необычного для вас. Общение с окружающими сегодня принесет хорошие впечатления. Позаботьтесь о близких, сделайте подарок дорогим людям - это окупится сторицей.

Дева (24.08 - 23.09)  

Девы сегодня будут сконцентрированы и собраны. От вас не уйдет ни одна деталь. В таком состоянии хорошо браться за сложные дела, которые требуют внимательности. День хорош для заключения сделок, связанных с финансами. В этом вам будет помогать интуиция.

Весы (24.09 - 23.10)  

Четверг может стать не самым простым днем для Весов из-за всплеска эмоциональности. Постарайтесь не идти на поводу у эмоций при принятии серьезных решений, совершении крупных покупок, оформлении сделок. Подумайте, действительно ли вам это нужно или это сиюминутный порыв.

Скорпион (24.10 - 22.11)  

День подходит для проведения деловых переговоров, заключения сделок, общения с партнерами. Вам будет помогать ваше обаяние и способность оперировать цифрами и фактами. Также сегодня не исключено обострение хронических заболеваний.

Стрелец (23.11 - 21.12) 

Сегодня будут удаваться дела, завязанные на общении с другими. Вам достаточно легко будет получить помощь, договориться о чем-либо. При этом лучше не давать обещаний, если это потребует значительных затрат времени и сил.

Козерог (22.12 - 20.01) 

Четверг не самый простой день, когда даже простые вопросы могут отнять много времени. Также есть вероятность, что кто-то захочет использовать ваши таланты себе во благо. А со второй половинкой может произойти ссора на почве ревности.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня благодаря вашей упорности и настойчивости, могут решаться дела, которые казались невыполнимыми. Цели будут достигнуты, несмотря на то, что процесс может омрачаться мелкими ссорами и недоразумениями с коллегами или близкими.

Рыбы (21.02 - 20.03) 

Сегодня не обойдется без хлопот и суеты, но в итоге они принесут результат. Вам будет легко даваться освоение новых знаний и навыков, особенно, если вы ненадолго смените обстановку и наберетесь вдохновения. Есть вероятность, что вы получите предложение по работе.

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