На среду приходится новолуние. На первый план могут выйти финансовые проблемы, решить которые быстро не удастся. Скорректировать их можно, проявив практичность, наблюдательность, спокойствие и отказавшись от излишеств. Также сегодня вы можете столкнуться с неконструктивной критикой. Общения с такими людьми лучше избегать.

Предлагаем гороскоп на 23 апреля для всех знаков Зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

Есть риск, что сегодня вы будете склонны переоценивать себя. Постарайтесь адекватно оценивать свои силы и по возможности удержитесь от обещаний. День также будет наполнен домашними хлопотами и общением с родными.

Телец (21.04 - 20.05)

Результативность сегодняшнего дня значительно возрастет, если вы привлечете союзников и партнеров. В одиночку вряд ли удастся добиться многого. Если вам некого приобщить к выполнению поставленных задач, постарайтесь хотя бы прибегнуть к советам компетентных людей, которым вы доверяете.

Близнецы (21.05 - 21.06)

У Близнецов сегодня плодотворный, положительный день, наполненный интересными занятиями. В голову могут прийти удачные идеи, которые можно будет воплотить в жизнь. Хорошо, если вы поделитесь ними с теми, кто может помочь их реализовать.

Рак (22.06 - 22.07)

В начале дня обстановка может наэлектризоваться и провоцировать конфликты с окружающими. Но если вы проявите выдержку и спокойствие, то во второй половине дня буря успокоится, и вы сможете получить выгоды от общения, например, вам поступит предложение по работе или с вами поделятся полезной информацией.

Лев (23.07 - 23.08)

День подходит, чтобы взяться за сложные дела, которые вы давно откладывали. Также это благоприятный период для начала изучения чего-то нового и необычного для вас. Общение с окружающими сегодня принесет хорошие впечатления. Позаботьтесь о близких, сделайте подарок дорогим людям - это окупится сторицей.

Дева (24.08 - 23.09)

Девы сегодня будут сконцентрированы и собраны. От вас не уйдет ни одна деталь. В таком состоянии хорошо браться за сложные дела, которые требуют внимательности. День хорош для заключения сделок, связанных с финансами. В этом вам будет помогать интуиция.

Весы (24.09 - 23.10)

Четверг может стать не самым простым днем для Весов из-за всплеска эмоциональности. Постарайтесь не идти на поводу у эмоций при принятии серьезных решений, совершении крупных покупок, оформлении сделок. Подумайте, действительно ли вам это нужно или это сиюминутный порыв.

Скорпион (24.10 - 22.11)

День подходит для проведения деловых переговоров, заключения сделок, общения с партнерами. Вам будет помогать ваше обаяние и способность оперировать цифрами и фактами. Также сегодня не исключено обострение хронических заболеваний.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня будут удаваться дела, завязанные на общении с другими. Вам достаточно легко будет получить помощь, договориться о чем-либо. При этом лучше не давать обещаний, если это потребует значительных затрат времени и сил.

Козерог (22.12 - 20.01)

Четверг не самый простой день, когда даже простые вопросы могут отнять много времени. Также есть вероятность, что кто-то захочет использовать ваши таланты себе во благо. А со второй половинкой может произойти ссора на почве ревности.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня благодаря вашей упорности и настойчивости, могут решаться дела, которые казались невыполнимыми. Цели будут достигнуты, несмотря на то, что процесс может омрачаться мелкими ссорами и недоразумениями с коллегами или близкими.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Сегодня не обойдется без хлопот и суеты, но в итоге они принесут результат. Вам будет легко даваться освоение новых знаний и навыков, особенно, если вы ненадолго смените обстановку и наберетесь вдохновения. Есть вероятность, что вы получите предложение по работе.