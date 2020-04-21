Властям Беларуси необходимо принять ограничительные меры из-за распространения коронавируса в стране, где почти 7 тысяч заболевших коронавирусом и 51 человек умер.

Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения по итогам поездки в республику.

"Число зарегистрированных случаев Covid-19 в Беларуси быстро растет, вспышка Covid-19 в стране вступает в фазу передачи среди населения, необходимо предпринять шаги для увеличения физического дистанцирования", - настояли эксперты.

ВОЗ рекомендует ввести умеренный карантин - отменить любые массовые мероприятия, перевести на удаленное обучение вузы и школы, работников предприятий отправить работать из дома и помещать на изоляцию людей, контактировавших с больными. Пока специалисты не видят необходимости в режиме самоизоляции для всех граждан, как в России или Украине.

Однако они вновь призвали власти Беларуси четко, прозрачно и регулярно оповещать граждан о ситуации с развитием эпидемии и мерах профилактики.

Как сообщала "Страна", президент Беларуси Александр Лукашенко призвал не париться из-за коронавируса.

Также он неоднократно говорил, что карантин вводить не нужно, так как это нанесет вред экономике.