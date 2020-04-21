В период работы КПП на въездах в Киев с 16 по 20 апреля в столицу не пустили около 60 человек, у которых после осмотра медиками выявляли повышенную температуру тела. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге во вторник, 21 апреля.

"Водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в город измеряли температуру. За эти дни было выявлено почти 60 человек с повышенной температурой. Никто из них в Киев не въехал. После осмотра медиков людей отправляли домой", - сказал Кличко.

Напомним, что за последние сутки в Киеве выявлено 42 новых случая заболевания коронавирусом. Среди заболевших - четыре медика и двое детей.

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