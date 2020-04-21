На территории Николаевской области зарегистрировали первый летальный случай от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Николаевской ОГА со ссылкой на областной лабораторный центр МОЗ Украины.

Как отмечается, 21 апреля скончалась 81-летняя жительница села Вороновка, Вознесенского района. Женщина заболела 1 апреля, а 9 апреля ее госпитализировали в КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней" с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID 19. Заражение коронавирусом было подтверждено лабораторным методом ПЦР 11 апреля.

Напомним, что в Николаевская область долгое время оставалась единственным регионом Украины, где не было ни одного подтвержденного случая коронавируса. Отметим, что главный санитарный врач Виктор Ляшко даже инспектировал Николаев, чтобы проверить этот "феномен".

Только 11 апреля в области впервые сообщили сразу о двух случая инфицирования коронавирусом. 14 апреля местные власти Николаевщины заявили, что коронавирус в области появился из-за несоблюдения карантинных требований и проведения религиозных обрядов на дому.