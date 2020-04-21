В течение минувшей карантинной недели украинцы стали чаще надевать маски при выходе на улицу и стараться соблюдать социальную дистанцию. 75% жителей страны опасаются, что они сами или их близкие могут заболеть Covid-19.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Research&Branding Group.

Так, социологи 11-17 апреля опросили 1 410 респондентов. Оказалось, что по сравнению с предыдущей волной опроса, проведенной неделей ранее, 4-10 апреля, украинцы стали чаще носить маски при выходе из дома (было 87%, стало 91%).

Также возросло число опрошенных, которые стараются соблюдать социальную дистанцию (с 64% до 70%) и избегать мест скопления людей (с 61% до 66%). По сравнению с первой волной (две недели ранее, с 28 марта по 3 апреля) - украинцы стали чаще мыть руки (с 80% до 85%).

Как и в предыдущую волну опроса, около 95% населения знает о тех или иных симптомах коронавируса. При их появлении украинцы готовы звонить к врачу (71% против 66% в первую волну), вызвать "скорую помощь" (32%), самоизолироваться (21% против 28% во вторую волну опроса), вызвать врача на дом (14% против 17% в первую волну).

При этом украинцы продолжают следить за событиями, связанными с угрозой эпидемии коронавируса в Украине (93% опрошенных), а также за введением карантинных мероприятий по всей стране (95%).

Напомним, предыдущая волна опроса, 4-10 апреля, показала, что уже больше трети украинцев столкнулась с финансовыми трудностями из-за карантина.