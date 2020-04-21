С начала действия карантина в рамках борьбы с распространением коронавирусной болезни Covid-19 39% украинцев сообщили о появившихся финансовых трудностях, 45% завили про отсутствие сбережений. Около 90% украинцев отмечают, что с переходом на карантин у них возникли новые проблемы.

Об этом свидетельствуют результаты третьей волны CATI-опроса роллингового формата, проведенного компанией Research&Branding Group с 11 по 17 апреля 2020 года.

Чаще всего к проблемам относят появление финансовых трудностей (39% против 30% в первую волну, которая проводилась с 28 марта по 3 апреля), заботу о здоровье близких (25% против 30% в первую волну), отсутствие транспортного сообщения между городами (22% против 14% ранее) и тревогу из-за неопределенности ситуации (19%).

В настоящее время значительная часть украинцев (45% против 41% неделю назад, во вторую волну опроса, проведенную 4-10 апреля) отмечает, что не имеет никаких сбережений. Большинство владельцев сбережений (30%) считает, что их хватит не более чем на месяц проживания.

Как и неделей ранее, примерно каждый четвертый украинец продолжал ходить на работу (24%), а примерно каждый шестой (16%) работал дистанционно. "Сейчас мысли украинцев относительно того, какой будет их жизнь после карантина, заметно расходятся. В текущей волне 47% из них считало, что их жизнь после карантина в целом не изменится (во вторую волну их доля составляла 42%), а 44% считало, что в она изменится в большей или меньшей степени", - говорится в пресс-релизе по результатам исследования.

Объем выборочной совокупности в ходе опроса составил 1 тыс 410 респондентов. Ожидаемая средняя погрешность выборки при доверительной вероятности 0,95 составляет ±3,5%.

Как сообщала "Страна", почти каждый пятый малый бизнес в Украине планирует закрыться из-за карантина.

Также стало известно, что 50% украинских предприятий хотят смягчения карантинных ограничений.