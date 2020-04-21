В общежитии семейного типа в городе Вишневое в Киево-Святошинском районе Киевской области у 20 жителей экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат. По предварительной информации, в общежитии проживает 500 человек.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

На данный момент возле общежития находятся сотрудники полиции, а также медработники. Официально прокомментировать сложившуюся ситуацию отказываются.

Из разговоров полицейских можно услышать, что в общежитии также находятся два сотрудника полиции, которые следят за порядком и общей атмосферой внутри, успокаивают людей. Они не будут покидать территорию общежития.

Также ожидается, что вскоре привезут хлор для дезинфекции территории вокруг общежития.

Когда приехали медики и начали общаться с полицейскими один из сотрудников начал отталкивать корреспондента "Страны", чтобы тот не смог записать их разговор. Свои действия сотрудник полиции объяснил тем, что нельзя записывать оперативную информацию на видео.

Как сообщает корреспондент, медики начали проверять всех жителей общежития. Проверка проходит в палатке, которая установлена возле входа в общежитие. После того как около 10 человек прошли тест, место тестирования обрабатывают антисептиком.

Вспышка коронавируса в Вишневом. Фото: "Страна"

Напомним, в Минздраве предсказали новую вспышку коронавируса в Украине через 5-10 дней.

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