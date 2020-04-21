Изученные экспертами данные не позволяют предположить, что коронавирус стал результатом целенаправленной деятельности человека. Все доступные источники указывают на животное происхождение вируса. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Фадела Чаиб, выступая в Женеве, пишет The Guardian.

"Все доступные свидетельства указывают, что вирус имеет животное происхождение, это не измененный или сконструированный в лаборатории или где-либо еще вирус. Вероятно, это вирус животного происхождения", - заявила Фадела Чаиб.

По ее словам, пока остается непонятным, как этот вирус преодолел видовой барьер, перекинувшись с первоначального носителя на человеческую популяцию. Она добавила, что конечно, в этом случае вирус воспользовался промежуточным носителем.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении отправить следователей в Китай для расследования вспышки коронавируса. Предыдущие направленные в Китай запросы США были отклонены, несмотря на обвинения Вашингтона в том, что Пекин сознательно покрывает информацию вируса в стране.

Ранее "Страна" детально рабиралась, зачем США обвинили Пекин в создании коронавируса.