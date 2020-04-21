В Украине за время карантина рост интернет-мошенничества составил 15% - Офис Зеленского
В Украине за время действия карантина по коронавирусу, который Кабмин ввел с 12 марта, уровень преступности в целом уменьшился, однако на 15% вырос уровень мошенничества в Интернете.
Об этом Национальная полиция сообщила президенту Украины на традиционном совещании в Офисе президента по преодолению эпидемии болезни.
В частности, онлайн-мошенники пытаются организовать фальшивую продажу средств защиты.
"Украинцам надо быть особенно осторожными и покупать и продукты, и вещи, и средства защиты на проверенных сайтах, а все онлайн-платформы обманщиков надо закрывать", - отметил глава государства.
Кроме того, на совещании доложили о ситуации с пожарами в Житомирской области. Сейчас она нормализуется.
Как сообщала "Страна", в Украине резко снизились оптовые цены на медицинские маски, рынок ими уже завален.
Ранее Верховной Раде предложили ввести уголовную ответственность за повышение цен на защитные маски и антисептики.