Главный санитарный врач Украины и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко полагает, что сценарий развития пандемии коронавируса в Украине будет совпадать с польским. Рост числа инфицированных может продолжаться дольше, чем в Испании или Италии, однако он будет менее резким.

Об этом Ляшко заявил в эфире передачи "Сніданок з 1+1", видео обнародовано в YouTube.

"Мы прогнозировали начало пика с 14-17 апреля, а дальше мы говорили - нам не нужен пик, который будет стремительно развиваться за 2-3 дня. Нам нужен пик, который будет продолжительным во времени, поэтому сейчас мы видим снижение заболеваемости, но это не должно вводить в заблуждение - это временное снижение. Мы выходим на определенное плато (временной период, когда количество зараженных перестает прогрессировать и стабилизируется - Ред.). Наша задача, чтобы это плато не пошло стремительно вверх, поэтому мы призываем придерживаться карантинных мер...", - сказал Ляшко.

При этом, по его словам, невозможно точно спрогнозировать, как долго будет продолжаться пик заболеваемости, потому что в разных странах сценарии развития пандемии развиваются по-разному.

"Мы не хотим рассматривать сценарии Италии и Испании - мы делаем все, чтобы не идти по этим сценариям. Сейчас Украина идет по сценарию Польши, и наши превентивные меры, которые были приняты, показывают, что динамика и кривая заболеваемости в нашей стране проходит так, как проходила в Польше", - сообщил Виктор Ляшко.

По данным главного санитарного врача Украины, в Польше уже также вышли на определенное плато эпидемии, которое сейчас продолжается. Так, полякам удалось избежать огромной нагрузки на учреждения здравоохранения.

"Мы смотрим, что поляки тоже вышли на определенное плато, и оно продолжается. Да, оно может продолжаться дольше, чем в Италии и Испании, но будет без пиковой нагрузки, что покажет как раз то, чего мы хотели достичь: нам нужен результат без пика, когда одновременно большое количество прибудет в отделение интенсивной терапии", - сказал Ляшко.

Отметим, что по данным сервиса Worldometers, в Польше уже 9 737 человек инфицированы коронавирусом, 385 из них умерли, 1 297 - вылечились от Covid-19. В течение последней недели суточный прирост новых случаев колебался в пределах 260-545.

В Украине на сегодня уже 6 125 человек инфицированы коронавирусом, 161 из них умер, 367 вылечились от Covid-19. Суточный прирост в течение прошлой недели колебался от 270 до 501.

Ляшко о сценарии развития ситуации в Украине - с 03:48

Напомним, 21 апреля глава Минздрава Максим Степанов заявил, что ведомство предлагает продлить карантин до 12 мая, но с некоторым смягчением мер.

Также мы писали, что, по словам Виктора Ляшко, без карантина в Украине было бы в 30 раз больше больных коронавирусом.