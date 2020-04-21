В Украине Кабмин планирует продлить карантин по коронавирусу на период после 24 апреля, поэтому в Офисе президента разрабатывают план продления периода карантина с поэтапной схемой смягчения мер и последующего выхода из карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Правительство планирует продолжить карантинные мероприятия, поскольку не было пройдено пикового периода заболеваемости коронавирусом, который ожидается в начале мая. Также рассматривали возможности смягчения карантина ради психологической поддержки граждан и запуска экономики.

"Надо точно сказать людям, когда и что будет открыто, какой четкий план действий правительства. Пик заболеваемости ожидают в начале мая. Люди должны понимать, можно ли будет гулять в парках, будут ли работать парикмахерские, нотариусы, адвокаты и другой бизнес. Я знаю, что для поддержания формы хотят тренироваться олимпийцы. Все люди должны иметь четкое видение, как и когда может смягчаться карантин", - сказал Владимир Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что для начала нужно смягчать карантинные мероприятия в некритических объектах инфраструктуры, которые могут сыграть роль в стабилизации экономики.

Он также отметил, что Украина вовремя ввели карантин и благодаря этому пока удается избежать критической ситуации с количеством больных.

Как сообщала "Страна", украинские ученые сообщили, что пик смертности от коронавируса в Украине наступит с 3 по 8 мая.

Отметим, что на утро 20 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 5 710 человек.