В Киево-Печерской Лавре вспышка коронавируса. Фото: helplavra.info

Киево-Печерская Лавра, где произошла вспышка коронавируса, нуждается в средствах для лечения заболевших и обратилась за помощью. Об этом сообщается на официальном сайте Лавры

"Отцы помогают больным и нуждающимся, хотя сами нуждаются в помощи", - говорится в сообщении, где указан счет для сбора средств: 5169 3600 0840 2228 (Maren Nataliia).

Уточняется, что    полученные средства будут распределены по трем направленияям:

  • Больница и реанимация
  • Семинария
  • Лавра лазарет 

скриншот сообщения

Ранее мы сообщали, что коронавирус пробрался в Киевскую духовную академию, где заболели 16 студентов и три преподавателя.

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