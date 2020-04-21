Киево-Печерская Лавра попросила помощи в борьбе с коронавирусом
Киево-Печерская Лавра, где произошла вспышка коронавируса, нуждается в средствах для лечения заболевших и обратилась за помощью. Об этом сообщается на официальном сайте Лавры.
"Отцы помогают больным и нуждающимся, хотя сами нуждаются в помощи", - говорится в сообщении, где указан счет для сбора средств: 5169 3600 0840 2228 (Maren Nataliia).
Уточняется, что полученные средства будут распределены по трем направленияям:
- Больница и реанимация
- Семинария
- Лавра лазарет
Ранее мы сообщали, что коронавирус пробрался в Киевскую духовную академию, где заболели 16 студентов и три преподавателя.