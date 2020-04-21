Районная комиссия Кременецкой райгосадминистрации приняла постановление о закрытии на въезд и выезд города Почаев в Тернопольской области с нарушением законодательства.

Об этом сообщили в Управлении Нацполиции в Тернопольской области, передает "Бабель".

Как сообщили в ведомстве, у местных властей нет юридических полномочий закрывать город на усиленный карантин. "Заседание комиссии проводилось без юристов. В стране нет военного положения, а потому такое решение незаконно. Полиция будет работать в штатном режиме", — заявили в пресс-службе управления.

В данный момент комиссия проводит повторное заседание, а затем примет новое решение по карантинным мерам. Сейчас в Почаеве и на его границах стоят все три поста полицейских.

Кроме того, стало известно, что полиция открыла уголовное производство в отношении священнослужителей Свято-Успенской Почаевской лавры (Московский патриархат) за нарушение санитарных норм и правил. В полиции пояснили, что с духовенством лавры был договор о соблюдении карантинных мер на Пасху В Почаевской лавре массово нарушали карантин.

Ранее там подозревали вспышку коронавируса — прихожане должны были находиться на прилегающей территории, а не в храме. Однако спустя некоторое время священники открыли двери храма и пустили внутрь верующих.