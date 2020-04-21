Во вторник, 21 апреля, в Чернигове дезинфицируют помещение суда, потому что накануне там рассматривали дело, у фигуранта которого выявили коронавирус. Судья и секретарь, которые принимали участие в заседании, самоизолировались.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Так, 19 апреля в Черниговском райсуде Черниговской области избирали меру пресечению лицу, которое длительное время находилось в розыске, а задержано было после возвращения в Украину из Польши. Подозреваемого отправили под домашний арест.

Однако уже 20 апреля представители Нацполиции сообщили руководству суда, что у фигуранта дела выявили коронавирус. Представители полиции, которые с ним контактировали, а также судья и секретарь заседания отправились на самоизоляцию.

В помещении суда проводится дезинфекция. Посетителей просят воздержаться от визитов 21 апреля. В обычном режиме суд заработает со среды, 22 апреля.

Напомним, по состоянию на утро 21 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 6 125 человек. При этом в Черниговской области зафиксировали всего 13 случаев заболевания Covid-19.