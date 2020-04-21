Минздрав попросили не открывать украинские музеи до конца карантина
Работники музеев против инициативы относительно открытия их учреждений во время карантина.
Об этом написал директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд на странице Facebook.
Он обратился к министру здравоохранения Максиму Степанову, отметив что большинство работников музеев - пожилые люди, которым стоит быть на самоизоляции до официального окончания карантина в стране.
"Введение карантина стало ударом для музеев. Но их открытие до конца карантина может стать еще большим ударом", – написал Ройтбурд.
Он пояснил, что в каждом зале музея должны находиться смотрители. Чтобы они пришли на работу, музеи обязаны обеспечить их доставку до рабочего места. По его словам, в крупных городах это потребует денежных затрат, которые превысят не только зарплаты самих музейных работников, но также и потенциальную прибыль.
"Возможно, для небольших музеев в небольших городах этой проблемы не существует. Но в Киеве, в Одессе, Львове, Днепре музеи к этому не готовы. Я говорил с коллегами из этих городов и наши позиции полностью совпали", – пояснил он.
В связи с этим Ройтбурд, от имени всех работников музея, обратился к главе Минздрава Максиму Степанову:
"Музейное сообщество просит вас пересмотреть решение об открытии музеев. Думаю, разумнее было оставить его на усмотрение музеев. Возможно, некоторые музеи могли бы открыться в ограниченном режиме. В любом случае, это должен решать каждый конкретный музей самостоятельно. В целом по стране сегодня открывать музеи нельзя".
Напомним, Минздрав предложит правительству некоторые смягчения карантинных ограничений: в частности, относительно прогулок в парках, а также посещения музеев и библиотек.
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