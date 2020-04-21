Работники музеев против инициативы относительно открытия их учреждений во время карантина.

Об этом написал директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд на странице Facebook.

Он обратился к министру здравоохранения Максиму Степанову, отметив что большинство работников музеев - пожилые люди, которым стоит быть на самоизоляции до официального окончания карантина в стране.

"Введение карантина стало ударом для музеев. Но их открытие до конца карантина может стать еще большим ударом", – написал Ройтбурд.

Он пояснил, что в каждом зале музея должны находиться смотрители. Чтобы они пришли на работу, музеи обязаны обеспечить их доставку до рабочего места. По его словам, в крупных городах это потребует денежных затрат, которые превысят не только зарплаты самих музейных работников, но также и потенциальную прибыль.

"Возможно, для небольших музеев в небольших городах этой проблемы не существует. Но в Киеве, в Одессе, Львове, Днепре музеи к этому не готовы. Я говорил с коллегами из этих городов и наши позиции полностью совпали", – пояснил он.

В связи с этим Ройтбурд, от имени всех работников музея, обратился к главе Минздрава Максиму Степанову:

"Музейное сообщество просит вас пересмотреть решение об открытии музеев. Думаю, разумнее было оставить его на усмотрение музеев. Возможно, некоторые музеи могли бы открыться в ограниченном режиме. В любом случае, это должен решать каждый конкретный музей самостоятельно. В целом по стране сегодня открывать музеи нельзя".

Напомним, Минздрав предложит правительству некоторые смягчения карантинных ограничений: в частности, относительно прогулок в парках, а также посещения музеев и библиотек.

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