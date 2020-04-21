Согласно результатам открытого конкурса, международная компания Expert Petroleum окажет АО Укргаздобыча (УГВ, входит в состав Группы Нафтогаз) помощь в добыче углеводородов на месторождениях в Западной Украине. Для этого компании подпишут 15-летний сервисный контракт по повышению добычи.

Об этом сегодня во время онлайн-брифинга сообщили представители компаний.

Как сообщается, западный партнер в первые 5 лет сотрудничества обязался инвестировать около 1 млрд грн (перерасчет $30 млн по прогнозному курсу) в интенсификацию, бурение скважин и развитие инфраструктуры, и, потенциально, осуществить дополнительные инвестиции в дальнейшем.

В финальной части конкурса французы опередили трех конкурентов.

"Заключенное соглашение предусматривает крупнейшие иностранные инвестиции в газодобычу Украины за последние 5 лет. Они пойдут на развитие тех небольших и истощенных месторождений, на которые у Нафтогаза нет достаточно собственных ресурсов в условиях значительного падения цен на энергоресурсы. Вместо ожидаемого падения добычи на этих участках мы получим рост", — отметил Отто Ватерландер, исполнительный директор по трансформации Группы Нафтогаз.

По мнению Нафтогаза, партнерство с Expert Petroleum позволит получить дополнительно по крайней мере 300 млн куб. м газа в 13-ти малых месторождениях в Западной Украине в течение 5-ти лет.

Первый заместитель генерального директора Укргазвыдобування Александр Романюк сообщил, что на сегодня, на этих 13 месторождениях добывается около 300 млн куб. м газа. По его словам, прирост добычи будет зависеть от мировых цен на газ, но в компании надеются, что он будет измеряться не в процентах, а в десятках процентов.

Согласно расчетам компании, интенсификация работ, увеличение налогов и других бюджетных отчислений партнерства позволит аккумулировать более 4 млрд грн. к ВВП Украины и Львовской области.

В Нафтогазе уточнили, что оператор будет получать фиксированную плату за поддержку базового добычи (на уровне текущих операционных расходов Укргазвыдобування с учетом инфляционной составляющей) и за достижения увеличенного добычи. Полная собственность на добытую продукцию, геологические лицензии и имеющиеся активы оставаться за Укргазвыдобуванням, подчеркнул Александр Романюк.

"У нас есть солидный и успешный опыт реализации таких проектов по увеличению добычи крупными национальными и международными нефтегазовыми компаниями Румынии и Венгрии в частности, где Expert Petroleum инвестировала более $100 млн в некоторые проекты и увеличила добычу до 150% выше базового уровня", — напомнил Дэвид Мартинон, соучредитель и генеральный директор Expert Petroleum.

Контракт между Expert Petroleum и Укргазвыдобуванням заключен на 15 лет с возможностью продления еще на 10 лет. Для выполнения этого контракта и связанных с ним услуг Expert Petroleum зарегистрировала специализированную украинскую компанию, которая выступит стороной договора. Группа Нафтогаз утверждать планы разработки, ежегодную программу работ и бюджет, предложенные компанией-оператором на этих месторождениях.

Expert Petroleum — это компания с французскими владельцами, которая входит в холдинговую группу GMS, крупной инвестиционной группы с активами по всему миру. Сейчас предприятие эффективно управляет добычей на 25 истощенных месторождениях, оперирует 1200 скважинами, и ежедневно добывает 8,5 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в день. Имеет в штате около 1000 человек.

Укргаздобыча — крупнейшая в Украине компания по добыче природного газа. Принадлежит государственному НАК Нафтогаз Украины.

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