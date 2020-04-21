Организация "Репортеры без границ" опубликовала свой "Всемирный индекс свободы прессы-2020". Украина в нем слегка ухудшила свои позиции - в разрезе прошлого года.

Этот год был для Украины связан с транзитом власти. Его можно условно разделить поровну между президентами Порошенко и Зеленским.

С именем последнего связывали надежды, что преследования журналистов, начатые при его предшественнике, прекратятся.

"Страна" разбиралась, почему Украина так и не показала улучшения в рейтинге "Репортеров без границ".

Место Украины в рейтинге

На первый взгляд, ситуация идет на поправку - в этом году наша страна впервые вошла в сотню стран по свободе слова. Раньше мы располагались ниже - во второй сотне. Теперь же встали на 96-е место.

Впрочем, это не означает, что наши позиции улучшились. Главный показатель рейтинга - это не место, а количество баллов. Чем оно выше, тем хуже ситуация.

Украина за 2019 года получила 32.52 балла - против 32.46 за 2018-й. То есть ухудшив свои позиции на 0,6 балла.

Выход же в первую сотню объясняется лишь тем, что упали показатели других стран.

То есть пока оснований для гордости нет. Нас в рейтинге свободы слова опережают такие страны как Либерия, Монголия, Бутан, Киргизстан, Нигер и многие другие. Из пост-советских государств расположились выше Украины Грузия, Армения, Молдова.

Почему после смены президента не удалось улучшить ситуацию со свободой прессы?

Что говорят "Репортеры" об Украине

В организации объяснили, почему наша страна осталась "на перепутье" - именно так обозначены позиции Украины в рейтинге.

Чать претензий к Украине касаются довольно странных вещей. Например, того, что недофинансировано "Суспильне ТВ". Это малорейтинговый канал, который финансируется на деньги надогоплательщиков. Причем, на очень приличные деньги (в этом году на него выделят 1,5 млрд гривен). В Украине уже неоднократно поднимался вопрос - а зачем финансировать этот канал, если его почти никто не смотрит?

Но на поддержке "Суспльного" настаивают западные партнеры, а потому год за годом очередные миллиарды гривен утекают из бюджета на его финансирование. Видимо, из-за внимания западных структур к этому вопросу, отметили его и "Репортеры без границ", где посчитали, что денег выделяется мало.

Другие замечания репортеров более понятные.

Так, организация отмечает, что информационная война с Россией вызвала такие нарушения как запреты российских сайтов, ограничение въезда для иностранных журналистов и суды по делам о государственной измене. Что бьет по свободе слова.

Впрочем, это же репортеры писали и при Порошенко.

Но есть и ряд претензий, которые касаются уже новой украинской власти.

Во-первых, отмечают "Репортеры", смена власти не повлияла на ситуацию с угрозами и нападениями на работников СМИ. В отчете приводится пример черкасского журналиста Вадима Комарова, который умер после атаки летом 2019 года.

Во-вторых, организация обеспокоена законопроектом "О дезинформации", который продвигал Минкульт вт времена Владимира Бородянского. В этом документе, напомним, вводился по сути государственный контроль за контентом украинских СМИ. А также уголовная ответственность за распространение информации, которую власти сочтут "недостоверной".

Что означает новый рейтинг

Глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко считает, что "Репортеры" фиксируют отсутствие прогресса со свободой прессы в нашей стране.

"Репортеры без границ" отмечают, что прогресс на шесть пунктов в рейтинге свободы слова больше говорит не о прогрессе Украины, а об ухудшении ситуации в других странах. Медиа в Украине поляризованные, как и все общество. Полная безнаказанность за преступления против журналистов приводит к новым нападениям. В частности, со стороны радикалов. Власть поддерживает проект закона о борьбе с дезинформацией, который криминализирует журналистскую деятельность и внедряет государственный контроль над информацией", - пишет Томиленко в Facebook.

В то же время есть вопросы к оценке "Репортерами" ситуации в Украине.

Так, например, удивительно, что недофинансирование "Суспильного" поставили среди угроз свободе прессы выше, чем, скажем, "диктаторский" закон о дезинформации.

Очевидно, что миллиарды, которые Украина уже потратила на "Общественное телевидение", растрачены впустую - у этого ТВ нет рейтингов. Зато оно предоставляет площадку прозападным экспертам из грантовой тусовки (чем, видимо, и нравится "Репортерам без границ").

Еще одна странность - законопроект о медиа, который разрабатывается комитетом Рады по гумполитике, где тоже есть открытая цензура - вообще не упомянут "Репортерами". Хотя в нем законодательно вводят запретные темы для СМИ. К примеру, нельзя писать ничего хорошего о государственных деятелях УССР. Или публиковать точку зрения российских властей на события в Крыму или Донбассе.

Также этот законопроект облегчает блокировку сайтов через суд, позволяя делать это по ускоренной процедуре и без присутствия "обвиняемых".

В общем целый ряд спорных норм, которые явно не имеют ничего общего со свободой медиа. И если против закона о дезинформации выступил сам Офис президента, то законопроект о медиа пока всерьез готовится к рассмотрению.

Хотя не так давно, в марте, его подвергла разгромной критике ОБСЕ.

Также отсутствуют в претензиях к Украине нападения на журналистов. Например, летом националисты атаковали журналиста "Страны" Влада Бовтрука (избившему радикалу Цымбалюку вручили подозрение), а в декабре во время суда по делу Шеремета группа поддержки подозреваемых нападала и угрожала сразу нескольким журналистам. Этот и другие эпизоды в исследование не вошли.

Как ранее рассказывала "Страна", представителем "Репортеров без границ" в Украине является "Институт массовой информации", который еще при Порошенко не включал в свои отчеты многие нападения на журналистов.

Детальнее об этом можно прочитать в материале Адвокаты беспредела. Кто и как помогает властям давить на украинские СМИ.