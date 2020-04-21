В Австрии впервые в режиме онлайн пройдет празднование окончания Второй мировой войны и освобождения страны от нацизма. Это подтвердил Австрийский комитет Маутхаузена на своем сайте.

Уточняется, что виртуально будут отмечать и "Праздник радости" 8 мая, который ранее проходил на площади Хельденплатц в Вене, и "День освобождения", проводившийся 10 мая непосредственно в Маутхаузене, где ранее был расположен один из крупнейших концентрационных лагерей нацистской Германии.

На двух торжествах планируются выступления политиков высокого ранга, общественных деятелей и жертв холокоста, а также музыкальная программа.

Напомним, что Маутхаузен - немецкий концлагерь, расположенный около одноименного города. Он существовал в 1938-1945 годах, через него прошли около 190 тысяч заключенных, половина из которых была убита.

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