По состоянию на утро вторника, 21 апреля, в Вооруженных силах Украины зарегистрировали уже 39 случаев инфицирования коронавирусом. Новые случаи заболевания Covid-19 зафиксировали также среди сотрудников Госпогранслужбы. Всего на самоизоляции или под наблюдением медиков находятся более 400 военных и пограничников.

"На 07:00 в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 39 случаев заболевания острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них два человека выздоровели и два летальных случая", - сообщает Командование Медицинских сил ВСУ на странице в Facebook.

Уточняется, что на самоизоляции находятся 272 украинских военных. У 90 человек ее срок заканчивается в течение ближайших двух суток.

Кроме того, по состоянию на утро 21 апреля инфицирование коронавирусом подтвердилось у пятерых сотрудников Государственной пограничной службы Украины.

"На прошлой неделе, 15 апреля, был зафиксирован первый случай заболевания пограничника коронавирусом, и он был подтвержден ПЦР-тестом. 17-18 апреля также были подтверждены факты заболевания. В целом на данное время подтверждено ПЦР-тестами заболевание коронавирусом у пяти пограничников", - сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" спикер погранведомства Андрей Демченко.

При этом около 150 пограничников сейчас находятся либо на самоизоляции, либо на обсервации, либо под наблюдением медиков непосредственно в пограничных подразделениях.

Напомним, по состоянию на утро 21 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 6 125 человек.