33-летняя звезда Playboy Эшли Маттингли была найдена мертвой в собственном доме. Длительное время девушка боролась с наркотической и алкогольной зависимостью.

Об этом во вторник, 21 апреля, пишет издание Fox News.

Как отмечается, полиция уже расследует кончину звезды популярного журнала. Хотя ее родственники уверены, что Эшли добровольно ушла из жизни.

"Поздно вечером в четверг мы узнали, что наша дорогая сестра с огромной душой покончила с собой. Эшли переехала ближе к дому пару лет назад и жила в Остине. Ни для кого не секрет, что она боролась с алкоголизмом и токсикоманией, но хотела выздороветь и работала над этим", — сообщили в окружении блондинки.

Известно, что незадолго до смерти модель завела щенка. Она считала, что питомец поможет ей в борьбе с губительной зависимостью. Теперь же четвероногий малыш будет жить у родных Эшли.

"У полиции есть записи, которые она оставила перед тем, как покончить с собой, и мы с нетерпением ждем, когда сможем их увидеть. У нее остались племянницы, которых она бесконечно любила, брат-близнец, две сестры, друзья и другие члены семьи. Мы навсегда сохраним воспоминания о ней", — подчеркнули близкие Маттингли.

Напомним, Playboy закрывает свою печатную версию из-за коронавирусного кризиса.

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