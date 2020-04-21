В Украине, как и в России, переписи населения в 2021 году не будет. Причина невозможности проведения переписи в этом году - экономический кризис в условиях пандемии коронавируса.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в интервью "Интерфакс-Украина".

По словам Немчинова, в 2021 году всеукраинская перепись населения, вероятнее всего, не состоится. "Перепись нужно обязательно проводить, но это дорогое удовольствие. Бюджетный запрос, который Госстат подал, кажется, 5,8 млрд грн. У нас весь стабфонд на коронавирус – 65 млрд. Это очень серьезное политическое решение и это процесс, который нужно запускать заранее. Например, если бы мы хотели провести перепись в 2021 году, то в марте 2020 года мы должны были бы начать подготовку", – сказал Немчинов.

Немчинов уточнил, что перепись населения не будет проведена и в 2021 году. По его словам, можно попробовать провести перепись населения только в конце 2021 года, но тогда уже в этом году нужно начать тратить средства хотя бы с сентября-октября. "Как мне объяснял глава Госстата, нужно минимум один год и три месяца, чтобы пройти весь цикл, который необходимо сделать", – добавил он.

По словам Немчинова, у руководства Госстата есть три метода переписи: вариант классического переписи, опросы и комбинированный. "Мне больше импонирует комбинированный. Здесь речь идет о том, что с максимальным использованием электронных носителей, с максимальным использованием цифровых технологий, но в то же время с дворовым обходом, с реальными вещами. Но даже чисто цифровая перепись – это очень большие средства", - сообщил чиновник.

Как сообщала "Страна", экс-министр Кабмина Дмитрий Дубилет рассказал, что жителей Крыма и Донбасса во время переписи посчитают со спутника.