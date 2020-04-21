В среду, 22 апреля, в Украине сохранится прохладная погода с порывистым северным и северо-западным ветром, воздух в большинстве областей прогреется до +10...+15 градусов. Потеплеет в стране к четвергу, 23 апреля, а на выходных ожидаются дожди.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"22 апреля в Украине погода особо не изменится. Еще побудет эта холодяка ветряная с северным и северо-западным направлением. Конечно, с точки зрения северной Канады, где -13...-16 градусов, это, может, и не холодяка, однако пока у нас ближайшей ночью ожидается +2...+5 градусов с локальными заморозками", - написала Диденко.

По словам синоптика, 22 апреля днем воздух успеет прогреться лишь до +10...+14 градусов. Теплее всего будет на Закарпатье, +14...+17 градусов. Наталья Диденко сообщила, что в Киеве в среду также будет прохладно: ночью +2...+5 градусов, в окрестностях заморозки 0...-2 градуса, днем ​​22 апреля ожидается +11...+12 градусов. Ветер северо-западный, северный, порывистый.

По данным Натальи Диденко, в среду в Украине под влиянием атмосферного фронта ожидаются отдельные слабые дожди на западе, в центральной части и на востоке.

"Но осадки предполагаются настолько слабыми, что могут заменяться просто увеличением облачности. Юг Украины каких-либо существенных осадков, даже облачности серьезной, избежит - будет солнечно", - сообщила Диденко.

Впрочем, по ее информации, циклон, который придет в Украину в субботу, 25 апреля, принесет в большинство областей Украины, кроме юга, "уверенные дожди". Настоящее тепло ожидается с четверга, с 23 апреля.

В Киеве во второй половине недели также потеплеет - по словам Диденко, до +15...+19 градусов. А в субботу в столице возможен дождь.

"Поэтому, если пожарные, воздух, направление ветра и температура позволят - лучше всего почистить легкие нормальными показателями качества воздуха можно будет в четверг, проще говоря, погулять на улице. И, наконец, отрыть нормально окна в домах. А уже потом, ближе к концу недели, радостно ожидать дождя", - написала Диденко.

Напомним, сразу после Пасхи синоптики уже прогнозировали в Украине сильный ветер и заморозки.