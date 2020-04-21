Сегодня, 21 апреля, в лесу недалеко от проспекта Гонгадзе в Подольском районе Киева прохожие, которые гуляли с собакой, нашли останки, предположительно принадлежащие мужчине. Личность погибшего пока неизвестна, ее устанавливают правоохранители.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Киеве.



"На месте происшествия правоохранители обнаружили кости, а при дальнейшем осмотре территории нашли останки тела мужчины, закопанные в мешке в земле. Обнаруженное направлено на судебно-медицинскую экспертизу, полицейские устанавливают личность погибшего", – говорится в сообщении.

Тело неизвестного обнаружили прохожие, которые прогуливались с собакой в ​​лесополосе.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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