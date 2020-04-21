В 2019 году в 20 странах мира не менее 657 человек были подвержены смертной казни. Статистика приводятся без учета данных Китая, где количество казненных скрывают, но по неофициальной информации, оно исчисляется тысячами. Об этом сообщается в отчете правозащитной организации Amnesty International, опубликованном 21 апреля.

Уточняется, что в пятерку "лидеров" по числу казней в 2019 году вошли:

Китай (тысячи казней)

Иран (не менее 251)

Саудовская Аравия (184)

Ирак (не менее 100)

Египет (не менее 32).

Иран, Северная Корея и Вьетнам также ограничивают доступ к информации о смертной казни, поэтому данные не точны или вовсе отсутствуют.

По данным Amnesty International, в Иране казнили 251 человек, из них четверо были несовершеннолетними.

В Саудовской Аравии, где смертную казнь применяют также против диссидентов, в прошлом году смертной казни подверглись 184 человека: шесть женщин и 178 мужчин, чуть больше половины из которых были иностранными гражданами. Известно, что это самое большое количество казней в этой стране за время наблюдения. В 2018 году там казнили 149 человек.

Также правозащитники уточняют, что Ирак, Южный Судан и Йемен тоже в 2019 году казнили больше людей, чем годом ранее.

Впервые с 2011 года число стран-исполнителей в Азиатско-Тихоокеанском регионе сократилось: в течение года было зарегистрировано семь казней. Япония и Сингапур резко сократили число казненных с 15 до 3 и с 13 до 4 соответственно.

Но при этом в целом число официальных казней уменьшилось: 657 казненных в 2019 году - это один из самых низких показатель за последнее десятилетие. Меньше было зафиксировано только в 2014 году - 607. Amnesty International приводит статистику за последние 12 лет:

2018 - 690 казней;

2017 - 993;

2016 - 1032;

2015 - 1634;

2014 - 607;

2013 -778;

2012 - 682;

2011 - 680;

2010 - 534;

2009 - 772;

2008 - 2395;

2007 - 1253.

Уточняется, что в 2019 году в Афганистане впервые с 2010 года не проводили казней.

Amnesty International призывает все страны отказаться от смертной казни. Сообщалось также о перерывах в Тайване и Таиланде, которые казнили людей в 2018 году; Казахстан, Российская Федерация, Таджикистан, Малайзия и Гамбия продолжали соблюдать официальный мораторий на смертную казнь.

Напомним, законодательство Украины исключает смертную казнь. Во всем мире 106 стран отменили такую меру наказания по закону за все виды преступлений, а 142 страны отменили смертную казнь по закону или на практике.

Ранее "Страна" писала о том, что власти Китая будут казнить граждан страны за сокрытие симптомов коронавируса. Также мы сообщали, что впервые за два десятка лет в США вернут смертную казнь на федеральном уровне, чтобы казнить пять смертников.