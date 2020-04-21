В понедельник, 21 апреля, пассажиропоток на границе Украины побил исторический минимум - рубежи страны пересекли менее 7 тыс. человек.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии "Интерфакс-Украина".

"На Пасху пассажиропоток значительно снизился - до 7100 человек в сутки. Вчера он побил исторический минимум и фиксировался на уровне 6900 человек в сутки", - рассказал Андрей Демченко.

По его словам, в начале прошлой недели общий пассажиропоток составлял 9-10 тыс. человек в сутки на въезд и выезд. В пятницу-субботу он вырос до 12 тыс. человек в сутки.

"Фактически резкого увеличения пассажиропотока, когда люди одновременно пытались пересечь государственную границу, не фиксировалось", - отметил представитель Госпогранслужбы.

Он отметил, что въезд в Украину преобладает над выездом, такая ситуация наблюдается с начала карантинных мероприятий.

Кроме того, Демченко добавил, что температурный скрининг на государственной границе не прекращается, однако признаков заболевания или повышенной температуры у людей за это время не было обнаружено.

По словам Демченко, сейчас к этим мероприятиям активно привлекаются представители санитарно-карантинных подразделений. По отдельным направлениям проводится экспресс-тестирование людей, въезжающих в Украину.

Также представитель Госпогранслужбы рассказал, что с 22 марта, когда людям начали раздавать памятки и соглашения о добровольной самоизоляции, на границе выявили более 70 человек, которые, не соблюдая карантинных мероприятий, пытались выехать за пределы Украины.

Все они были переданы сотрудникам национальной полиции Украины, которые имеют право составлять административные протоколы о нарушении карантинных мероприятий, за что предусмотрен штраф в размере от 17 тыс. грн.

Напомним, ранее сообщалось, что Чехия хочет закрыть свои границы еще на один год.

Также мы писали, что Евросоюз готовится открыть границы для части украинских заробитчан.