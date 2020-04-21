В Киеве карантинные меры будут ослаблять только после прохождения пика заболеваемости Covid-19, который ожидается через неделю-две. При этом снимать ограничения будут поэтапно.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 21 апреля заявил мэр столицы Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

"Хочу отметить, что некоторые европейские страны, которые уже прошли пик заболевания, начинают ослаблять ограничения. Но очень осторожно и очень медленно. Я общаюсь с мэрами городов Европы, с руководителями некоторых государств. Анализирую, как и что они делают в этой ситуации", - сказал Кличко.

По словам мэра столицы, Киев уже разработал план поэтапного ослабления карантина. Однако внедрять его будут, когда пройдет пик заболеваемости Covid-19 и исходя из того, как город его переживет.

Отмечу, что план поэтапного ослабления ограничений разработала и столица. Мы понимаем, что бизнес должен работать, что город должен развиваться. Что нужно "оживлять" экономику. Мы должны пройти пик болезни. Его в Украине и городе ожидаем через неделю-две. После этого, исходя из ситуации, будем внедрять постепенное ослабление ограничительных мер. Сегодня главное - как мы преодолеем пик заболевания, насколько большим он будет", - заявил Виталий Кличко.

Кличко об ослаблении карантина - с 05:20

Напомним, по состоянию на утро 21 апреля в Киеве выявили уже 892 случая заражения коронавирусом.

При этом глава Минздрава Максим Степанов анонсировал, что ведомство на заседании Кабмина 22 апреля предложит продлить карантин до 12 мая, но ослабить некоторые ограничения.

А по данным главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, без карантина в Украине было бы в 30 раз больше больных коронавирусом, чем сейчас.