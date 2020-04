В разных странах мира - США, Бразилии, Франции, России - начали проходить митинги против карантина. Граждане призывают власти ослабить или снять его вовсе.

Свои требования люди формулируют по-разному, но их суть сводится к одному: они хотят продолжать работать и зарабатывать деньги. Впрочем, в пикетах был не только социальный, но и политический подтекст.

"Страна" рассказывает, как и почему митингуют против карантина.

В Штатах митинг против карантина прошел в этот понедельник, 20 марта. По данным местных СМИ, к зданию Белого дома в Вашингтоне пришли около 2,5 тысяч человек.

Митингующие выступали против указа губернатора-демократа Джея Инсли о карантинных ограничениях, которые обязывают людей не ходить на работу, закрывать бизнес и "сидеть дома".

Протестующие съехались в столицу на авто со всего штата, оккупировали центральную улицу и начали сигналить. Также они скандировали, чтобы режим самоизоляции был отменен. Вашингтонская полиция никаких мер против участников акции не принимала. Как прошел этот митинг - смотрите на видео ниже.

"Карантин - это ограничение на передвижение больных людей. Когда вы ограничиваете в этом здоровых людей - это тирания", - сказала одна из организаторов пикета Мэшшоун Мэдок, представляющая объединение "Женщины за Трампа".

Она добавила, что протест консолидировал сторонников республиканцев, демократов и людей, которые не поддерживают ни одну из партий. Хотя, по информации The Guardian, акцию провели некоммерческие организации, связанные с консервативным крылом Республиканской партии.

К американской столице присоединились и в других штатах. Организованные пикеты противников карантинного режима прошли в Огайо, Кентукки, Мэриленде, Мичигане, Техасе, Висконсине.

Везде среди митингующих преобладают сторонники президента Дональда Трампа в красных кепках с надписью "Сделай Америку снова великой!".

Отметим, что президент США - сторонник отмены карантина, о чем много раз заявлял. Однако американское законодательство позволяет губернаторам на местах самостоятельно принимать решения о продлении ограничений или их отмене.

Поэтому Трамп лишь ограничивается заявлениями моральной поддержки митингующим.

Вообше в США тема "за и против" карантина прочно увязана с предвыборной кампанией. Консервативные сторонники Трампа считают, что карантин - это избыточная мера, которая разрушает американскую экономику и обвиняют в раздувании паники демократов.

А демократы в ответ обвиняют Трампа в провале борьбы с коронавирусом и стремлении отменить карантин, наплевав на жизни людей.

Коронавирус в США. Статистика на 21 апреля

Штаты лидируют по числу инфицированных и летальных исходов от коронавируса в мире.

Заболели: 784 326

Умерли: 42 094

Вылечились: 72 329

В понедельник, 20 апреля, протесты против карантина прошли и в Бразилии. Там на митинг вышел президент страны Жаир Болсонару (на видео ниже он в красной футболке). Он поддержал акцию.

По данным СМИ, в акции приняли участие около 600 человек. Всего они были без масок, хотя по решению правительства им вообще запрещено покидать дома.

Президент Жаир Болсонару сказал на митинге речь стоя на капоте автомобиля. Коронавирус он назвал "обычным гриппом", которого не стоит бояться, а карантинные меры - "истерией". При этом, отмечают СМИ, несколько раз он прерывал импровизированное выступление из-за кашля.

Накануне бразильский лидер отправил в отставку министра здравоохранения Луиса Энрике Мандетту, который активно выступал за введение социального дистанцирования.

Коронавирус в Бразилии. Статистика на 21 апреля

Брализия на 11 месте по числу заболевших от коронавируса в мире.

Заболели: 40 743

Умерли: 2 587

Вылечились: 22 130

Во Франции, где карантин продлен до 11 мая, протесты не начались, а видоизменились. Там до введения ограничений из-за коронавируса еженедельно протестовали "желтые жилеты", устраивали акции и противники пенсионной реформы.

Сейчас же люди стали вывешивать манифесты на своих балконах. На плакатах зафиксированы требования социальных гарантий. По данным французских СМИ, таким образом люди поддерживают протестный дух.

Плакаты на балконах французов. Фото с сайта reporterre.net

А в субботу, 11 апреля, в городе Пантене, пригороде Парижа, около десяти "желтых жилетов" прошли по улицам. Они соблюдали социальную дистанцию и пели, что все еще активны. Протестующие требовали выделить деньги государственным больницам.

GJ - première manif sous Confinement



Pantin, samedi 11 avril 20 heures : une dizaine de gilets jaunes défilent. Petite distance entre les uns et les autres. Ils chantent : «On est la, même si Macron ne veut pas, nous on est la...» et «Du fric pour l’hôpital public». #gj pic.twitter.com/LIpDUkTLeX