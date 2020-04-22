В разных странах мира - США, Бразилии, Франции, России - начали проходить митинги против карантина. Граждане призывают власти ослабить или снять его вовсе.

Свои требования люди формулируют по-разному, но их суть сводится к одному: они хотят продолжать работать и зарабатывать деньги. Впрочем, в пикетах был не только социальный, но и политический подтекст.

"Страна" рассказывает, как и почему митингуют против карантина.

США

В Штатах митинг против карантина прошел в этот понедельник, 20 марта. По данным местных СМИ, к зданию Белого дома в Вашингтоне пришли около 2,5 тысяч человек.

Митингующие выступали против указа губернатора-демократа Джея Инсли о карантинных ограничениях, которые обязывают людей не ходить на работу, закрывать бизнес и "сидеть дома".

Протестующие съехались в столицу на авто со всего штата, оккупировали центральную улицу и начали сигналить. Также они скандировали, чтобы режим самоизоляции был отменен. Вашингтонская полиция никаких мер против участников акции не принимала. Как прошел этот митинг - смотрите на видео ниже.

"Карантин - это ограничение на передвижение больных людей. Когда вы ограничиваете в этом здоровых людей - это тирания", - сказала одна из организаторов пикета Мэшшоун Мэдок, представляющая объединение "Женщины за Трампа".

Она добавила, что протест консолидировал сторонников республиканцев, демократов и людей, которые не поддерживают ни одну из партий. Хотя, по информации The Guardian, акцию провели некоммерческие организации, связанные с консервативным крылом Республиканской партии.

К американской столице присоединились и в других штатах. Организованные пикеты противников карантинного режима прошли в Огайо, Кентукки, Мэриленде, Мичигане, Техасе, Висконсине.

Везде среди митингующих преобладают сторонники президента Дональда Трампа в красных кепках с надписью "Сделай Америку снова великой!".

Отметим, что президент США - сторонник отмены карантина, о чем много раз заявлял. Однако американское законодательство позволяет губернаторам на местах самостоятельно принимать решения о продлении ограничений или их отмене.

Поэтому Трамп лишь ограничивается заявлениями моральной поддержки митингующим.

Вообше в США тема "за и против" карантина прочно увязана с предвыборной кампанией. Консервативные сторонники Трампа считают, что карантин - это избыточная мера, которая разрушает американскую экономику и обвиняют в раздувании паники демократов.

А демократы в ответ обвиняют Трампа в провале борьбы с коронавирусом и стремлении отменить карантин, наплевав на жизни людей.

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Умерли: 42 094

Вылечились: 72 329

Бразилия

В понедельник, 20 апреля, протесты против карантина прошли и в Бразилии. Там на митинг вышел президент страны Жаир Болсонару (на видео ниже он в красной футболке). Он поддержал акцию.

По данным СМИ, в акции приняли участие около 600 человек. Всего они были без масок, хотя по решению правительства им вообще запрещено покидать дома.

Президент Жаир Болсонару сказал на митинге речь стоя на капоте автомобиля. Коронавирус он назвал "обычным гриппом", которого не стоит бояться, а карантинные меры - "истерией". При этом, отмечают СМИ, несколько раз он прерывал импровизированное выступление из-за кашля.

Накануне бразильский лидер отправил в отставку министра здравоохранения Луиса Энрике Мандетту, который активно выступал за введение социального дистанцирования.

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Умерли: 2 587

Вылечились: 22 130

Франция

Во Франции, где карантин продлен до 11 мая, протесты не начались, а видоизменились. Там до введения ограничений из-за коронавируса еженедельно протестовали "желтые жилеты", устраивали акции и противники пенсионной реформы.

Сейчас же люди стали вывешивать манифесты на своих балконах. На плакатах зафиксированы требования социальных гарантий. По данным французских СМИ, таким образом люди поддерживают протестный дух.

Плакаты на балконах французов. Фото с сайта reporterre.net

А в субботу, 11 апреля, в городе Пантене, пригороде Парижа, около десяти "желтых жилетов" прошли по улицам. Они соблюдали социальную дистанцию и пели, что все еще активны. Протестующие требовали выделить деньги государственным больницам.

GJ - première manif sous Confinement



Pantin, samedi 11 avril 20 heures : une dizaine de gilets jaunes défilent. Petite distance entre les uns et les autres. Ils chantent : «On est la, même si Macron ne veut pas, nous on est la...» et «Du fric pour l’hôpital public». #gj pic.twitter.com/LIpDUkTLeX — Rouen dans la rue (@Rouendanslarue) April 12, 2020

Тем временем, на выходых мигранты устроили в пригороде Парижа беспорядки из-за плохого обращения в период самоизоляции.

Бунт в Вильнёв-ла-Гарен начался после того, как полицейская машина сбила 30-летнего мотоциклиста арабского происхождения, он получил тяжелые травмы. Его друзья назвали инцидент примером жестокого обращения полиции с этническими меньшинствами в период самоизоляции.

Протестующие атаковали полицейских, закидывая их камнями и запуская в них фейерверки. Они также жгли автомобили и мусорные баки. После этого беспорядки возникли и в других районах и окрестностях города. Для разгона протестующих полицейские применили слезоточивый газ и дубинки.

Des unités de police répondent aux feux d’artifices par des tirs de grenades lacrymogènes.#VilleneuveLaGarenne pic.twitter.com/A7CP6hRCjS — Taha Bouhafs (@T_Bouhafs) April 19, 2020

А неделю назад в городе Безье на юге Франции должностным лицам были предъявлены обвинения после смерти от сердечного приступа 33-летнего мусульманина Мохаммеда Габси.

Он был задержан за нарушение режима самоизоляции. Офицеров полиции подозревают в предумышленном насилии и неоказании помощи человеку.

Коронавирус во Франции. Статистика на 21 апреля

Франция занимает четвертое место в мире по числу инфицированных Covid-19.

Заболели: 155 546

Умерли: 20 269

Вылечились: 37 526

Россия

Протесты против карантина прошли в понедельник 20 апреля и в России. Причем, не в Москве или Петербурге, где обычно собирается больше всего сторонников оппозиции, а в Северной Осетии.

Во Владикавказе прошел митинг против режима самоизоляции. Там, как и в других регионах России, до 30 апреля приостановлена работа торговых центров и рынков, кафе, салонов красоты, бань и саун, закрыты спортклубы и туристические базы. При этом, по слухам, карантин в РФ хотят продлить до конца майских праздников.

Участники протеста во Владикавказе были возмущены тем, что из-за ограничений многие потеряли работу, а местные власти не разъясняют населению эпидемиологическую ситуацию (на утро 21 апреля в Северной Осетии коронавирусом заболели 32 человека). По разным оценкам, на пикет вышли от нескольких сотен до 1,5 тысяч местных жителей.

К протестующим вышел глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. "Не я придумал эту политику. От этой болезни есть одно средство: посидеть дома. Если мне кто-то докажет, что коронавируса нет, я все опять открою", - сказал чиновник. Но в ответ люди начали скандировать: "В отставку!"

Журналист из Владикавказа Заур Фарниев объяснил, почему именно там так много недовольных самоизоляцией: "...В Осетии очень много людей - такси, салоны - мимо налогов работают, потому что выхода другого нет. Естественно, когда вот эти все ограничения начались, у них начались проблемы, естественно, появилось возмущение".

Протестующие бросали камни в сотрудников Росгвардии, которые охраняли порядок. К вечеру понедельника силовикам удалось вытеснить протестующих с площади.

Инициатором акции стал оперный певец Вадим Чельдиев, не верящий в существование коронавируса. Он называет себя гражданином СССР, российские законы считает нелегитимными, призывает людей не оплачивать услуги ЖКХ и кредиты.

"Главные требования народного схода - это уход местной власти в Осетии. Возврат к правовым нормам Советского Союза", - заявлял Чельдиев.

По итогам митинга против певца, проживающего в Петербурге, уже завели уголовное дело по статье "публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан". Сегодня суд арестовал его на два месяца.

В Кремле протест во Владикавказе прокомментировали осторожно. Митинг в Северной Осетии прошел незаконно и может повлиять на эпидемиологическую обстановку, заявил Песков. При этом он дополнил, что "важно прислушиваться к тому, что говорят люди", и реагировать на их замечания.

А жители Ростова-на-Дону устроили митинг против карантина в режиме онлайн. Люди делали это при помощи приложения "Яндекс.Карты", которое позволяет оставлять комментарии около инфраструктурных объектов, не находясь поблизости к этой точке.

"Дайте возможность работать!", "Чем детей кормить?", - обращались ростовчане к губернатору Василию Голубеву.

В Ростовской области по данным на утро 21 апреля коронавирусом заболели 52 человека.

Коронавирус в России. Статистика на 21 апреля

Россия вышла на десятое место в мире по числу заболевших коронавирусом.

Заболели: 52 763

Умерли: 456

Вылечились: 3 873

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